Mesaje și urări de Sfântul Andrei 2025 – Cele mai frumoase felicitări de onomastică

Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică, 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor. Este ultima mare sărbătoare a lunii noiembrie, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Peste 700.000 de români își celebrează onomastica în această zi specială.

Sfântul Andrei este considerat ocrotitorul poporului român și protectorul țării noastre. Acest apostol, cunoscut și ca "Cel Dintâi Chemat", are o importanță deosebită în tradiția ortodoxă românească. Ziua de 30 noiembrie este dedicată tuturor celor care poartă numele Andrei, Andreea și derivatele acestora.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei?

Numele Andrei provine din limba greacă, de la cuvântul "aner" (genitiv "andros"), care înseamnă bărbăție, curaj, virilitate. Peste 360.000 de bărbați și peste 349.000 de femei din România poartă acest nume sau variantele sale.

Numele care își sărbătoresc onomastica pe 30 noiembrie:

Andrei (peste 340.000 de bărbați)

Andreea (peste 290.000 de femei)

Andra (peste 26.000)

Andreas (peste 3.000)

Andrada, Andraș, Andruș, Andruța

Adi, Andi, Andu, Andru, Andreiu

Edra, Endre, Deia, Deea

Cele mai frumoase mesaje de Sfântul Andrei 2025

Mesaje clasice de "La mulți ani"

"Să ai parte de sănătate deplină, noroc nesfârșit și zile strălucitoare! La mulți ani, Andrei!"

"Bucuria, dragostea și oamenii dragi să te înconjoare mereu! La mulți ani cu fericire, Andreea!"

"Tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei, vă doresc un an bogat în împliniri și momente memorabile!"

"Ocrotirea Sfântului Andrei să vă fie călăuză în viață! La mulți ani cu pace și armonie!"

"Toate dorințele tale să capete viață! La mulți ani cu sănătate și împliniri, Andrei!"

Felicitări speciale pentru ziua numelui

"Sufletul să-ți fie plin de bucurie, zilele luminoase, iar fiecare drum să te ducă spre fericire. La mulți ani!"

"Această zi să-ți aducă pace interioară, zâmbete calde și clipe frumoase alături de cei dragi!"

"Puterea și curajul Sfântului Andrei să te însoțească în toate provocările! La mulți ani fericiți!"

"Să primești surprize plăcute, căldură sufletească și momente de neuitat în această zi specială!"

"Inspirația, energia pozitivă și bucuria să te urmeze în fiecare zi. La mulți ani, Andrei!"

Urări onomastice cu mesaj religios

"Binecuvântarea Sfântului Andrei să îți aducă liniște, putere și speranță în toate momentele!"

"Bunătatea și credința Sfântului Apostol să te ghideze la fiecare pas. La mulți ani binecuvântați!"

"Lumina Sfântului Andrei să-ți lumineze calea vieții și să-ți aducă pace în suflet!"

"Sub ocrotirea sfântului al cărui nume îl porți, să ai parte de un an plin de har și bucurii!"

"Rugăciunile tale să fie ascultate, iar inima plină de speranță și iubire creștină. La mulți ani!"

Mesaje pentru iubit/iubită

"La mulți ani, iubirea mea! Ești zâmbetul meu preferat și lumina zilelor mele. Să ai parte doar de fericire!"

"Dragostea mea, Sfântul Andrei să te ocrotească și să-ți aducă bucurie în fiecare zi. Te iubesc!"

"Sunt norocos/norocoasă să te am în viață! Să fii mereu fericit/ă și iubit/ă. La mulți ani!"

"De ziua numelui, îți mulțumesc că-mi faci viața mai frumoasă. La mulți ani, dragostea mea!"

"Tu faci fiecare zi specială pentru mine. Astăzi îți doresc tot ce e mai frumos! La mulți ani!"

Mesaje pentru prieteni

"La mulți ani, dragă prietene! Sănătate, bucurii și tot ce-ți dorește sufletul!"

"Ziua aceasta să-ți aducă liniște, noroc și nenumărate motive de zâmbet!"

"Să fii sănătos/sănătoasă, fericit/fericită și să-ți urmezi mereu visele! La mulți ani de Sfântul Andrei!"

"Energia unui sărbătorit adevărat și norocul lui Andrei cel Mare să fie cu tine! La mulți ani!"

"Prietenia noastră să fie la fel de puternică, iar petrecerea pe măsura numelui tău! La mulți ani!"

Urări pentru colegi

"Coleg drag, ziua numelui să-ți aducă energie pozitivă pentru toate proiectele viitoare! La mulți ani!"

"Sănătate, fericire și succes profesional îți doresc! La mulți ani, colegul/colega mea!"

"O zi minunată și plină de surprize plăcute îți doresc! La mulți ani de Sfântul Andrei!"

"Să ai parte de realizări la serviciu și momente frumoase alături de echipă! La mulți ani!"

"Motivația și energia să nu-ți lipsească niciodată! La mulți ani, Andrei/Andreea!"

Mesaje pentru familie

"Sufletul să învingă orice tristețe, iar tot ce pare greu să devină ușor. Este ziua ta specială! La mulți ani!"

"O oră de liniște, o zi senină, o lună de împliniri, un an de prosperitate îți doresc! La mulți ani!"

"Din această zi sfântă, drumul vieții tale să fie presărat cu raze de soare. La mulți ani cu sănătate!"

"Împlinirile frumoase și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni! La mulți ani!"

"Astăzi este ziua ta specială - să ai parte doar de bucurii, satisfacții și sănătate! La mulți ani!"

Mesaje pentru copii

"Draga noastră, nu te grăbi să crești! Ești suflețelul nostru frumos! La mulți ani cu sănătate!"

"Copilașul nostru drag, ne umpli sufletele de iubire în fiecare zi! La mulți ani de Sfântul Andrei!"

"Bucuria să nu se termine niciodată pentru tine, iar prietenii adevărați să te înconjoare! La mulți ani!"

"Cale frumoasă în viață, bunătate pe drum și momente magice îți dorim! La mulți ani, îngerașule!"

"Să te bucuri de copilărie, să-ți rămână sufletul curat și toată lumea să-ți zâmbească! La mulți ani!"

Mesaje haioase de Sfântul Andrei

"La mulți ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate!"

"Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale! La mulți ani, Andrei!"

"Andrei, ești ca vinul bun – cu timpul devii din ce în ce mai valoros! La mulți ani!"

"Dacă ai fi un supererou, ai fi Super-Andrei! La mulți ani, super-omule!"

"Andreea, dacă ziua ta ar fi o prăjitură, ar fi cea mai dulce! La mulți ani și bucură-te!"

Mesaje în versuri

"Un cer albastru fără nori în calea ta să fie, să ai în viață numai flori, noroc și bucurie!"

"Din crenguțe de brad și flori, ți-am împletit un 'La Mulți Ani' aducător de fericire!"

"Andreuță, Andreuță, eu la tine vin diseară, să-ți urez La mulți ani și o căruță de fericire!"

Mesaje pentru părinți

"Părinții mei dragi, vă mulțumesc pentru tot și vă iubesc din suflet! La mulți ani cu bucurie!"

"Cu dragoste și recunoștință vă felicit! Mulțumesc pentru exemplul vostru și dedicare. La mulți ani!"

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei

Noaptea de Sfântul Andrei este înconjurată de numeroase tradiții populare românești, transmise încă din vremea dacilor. Această zi mai este cunoscută și ca "Ziua lupului" sau "Gadinetul șchiop".

Obiceiuri de Sfântul Andrei:

Nu se lucrează în casă pentru a nu strica lupii vitele

pentru a nu strica lupii vitele Se pune grâu la încolțit ca simbol al prosperității

ca simbol al prosperității Fetele nemăritate fac ritualuri pentru a-și afla ursitul

Se pun 41 de boabe de grâu sub pernă pentru vise premonitorii

pentru vise premonitorii Nu se mătură, nu se dă gunoiul afară și nu se face pomană

Când se pune grâu la încolțit?

Grâul se pune la încolțit în ajunul sau chiar în ziua Sfântului Andrei, pe 30 noiembrie. Această tradiție simbolizează începutul unui nou ciclu și prosperitatea pentru anul care vine.

Cum să transmiți mesajele de Sfântul Andrei

În era digitală, poți trimite urările prin:

SMS sau WhatsApp - pentru mesaje rapide și directe

- pentru mesaje rapide și directe Rețele sociale (Facebook, Instagram) - pentru a ajunge la mai multe persoane

(Facebook, Instagram) - pentru a ajunge la mai multe persoane Email - pentru mesaje oficiale către colegi sau șefi

- pentru mesaje oficiale către colegi sau șefi Felicitări tradiționale - pentru un plus de eleganță

- pentru un plus de eleganță Apel telefonic - pentru cei dragi din familie

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













