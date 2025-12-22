Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Dacă sunteți posesorul unei mașini cu motor hibrid, pregătiți-vă să achitați taxe mai mari, de anul viitor. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului.

Primăriile vor putea acorda o reducere de cel mult 30% pentru mașinile hibrid și nu de 95%, așa cum se întâmplă în prezent. Mai mult decât atât, pentru prima oară vor plăti impozit și proprietarii de mașini electrice.

Tot mai populare pe piața auto, autoturismele echipate cu motoare hibrid vor fi impozitate la fel ca cele pe benzină și motorină. Cu alte cuvinte, taxa se va calcula în funcție de mărimea motorului și de cât de mult poluează mașina.

De exemplu, pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1,5 litri, impozitul va ajunge la aproape 130 de lei. Taxa crește pentru mașinile mai puternice. De exemplu, pentru un motor de 2,5 litri, șoferul trebuie să plătească în jur de 990 de lei, însă impozitul poate ajunge și la 2.200 de lei pentru un vehicul cu o capacitate cilindrică de 3 litri.

Potrivit noilor reglementări, primăriile pot acorda prin hotărâri de consiliu local o reducere de cel mult 30 la sută, față de 95 la sută în prezent.

De exemplu, în Capitală, toate cele 6 sectoare vor avea aceleași impozite, după ce vor fi votate de Consiliul General. Pentru moment, proiectul Primăriei Generale a fost pus în dezbatere publică.

Adrian Sandu, secretar general Acarom: „Vehiculele noi cu normă de poluare actualizată Euro 6 și în curând Euro 7 sunt avantajate față de vehiculele vechi, dar nu este suficient pentru că această creștere nu este ridicată ca să devieze preferințele românilor și costul de utilizare a vehiculelor – dar și de deținere – de la vehicule mai vechi la cele noi. Este o primă măsură, pot fi adoptate și alte măsuri astfel încât poluarea să fie taxată suplimentar, se poate lucra la taxa de drumuri sau la celelalte impozite și taxe.”

Scutirea de impozit pentru mașinile electrice va fi eliminată, iar proprietarii vor trebui să plătească anual 40 de lei.

În octombrie, autoturismele pur electrice au înregistrat o creștere de 80% față de aceeași lună din 2024 și au ajuns la o cotă de piață de 8%, aproape dublu față de anul trecut.

Paul Buiga, director vânzări: „Tendința de a achiziționa mașini și mai ales mașini din ce în ce mai verzi se păstrează crescătoare.”

În România, autoturismele „electrificate” au o creștere de 5% și au ajuns la o cotă de piață de 56,5%, iar vehiculele mild-hybrid reprezintă aproape jumătate. În luna octombrie, înmatriculările de autoturisme noi au fost în creștere cu peste 11% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













