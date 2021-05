Românii care au ales să meargă la munte au parte de un Paște de vis. ”E minunat. Am uitat de pandemie”

Românii care au ales să plece spre munte în acest weekend au găsit pajiști înverzite, aer curat și o liniște de neegalat.

Gazdele primitoare s-au asigurat că nu le lipsește nimic de pe masa de sărbătoare, iar vremea frumoasă a permis plimbări lungi în natură - atât de așteptate.

Acești turiști s-au plimbat cătinel cu mocăniță timp de o oră până în satul Hosman, unde au pornit la pas pe ulițe.

Proprietarul unui ied, către o fetiță: ”Poți să îl pupi, nu are corona!”

Apoi au fost poftiți la un picnic cu ouă, drob și slănină friptă.

Citește și Mesaje de Paște 2021. Cele mai frumoase urări pentru apropiați

”O pâine cu zacuscă sau cu unsoare și ceapă verde, un ou roșu la ciocnit, plăcintă cu brânză sărată și tarhon!".

Bărbat: ”În zona asta peisajele în primul rând și faptul că am putut să mâncăm produse tradiționale, ca lumea, nu ce se găsește în comerț".

Pe Valea Bârgăului acești turiști au luat masă la o stână din Pasul Tihuța. Ciobanii le-au pregătit balmoș.

”Vom ține minte Paștele acestui an”

”Se pune unt tot de la noi, după care caș, burduf și urdă, se amestecă tot și în momentul în care fiarbe se cerne mămăliga”.

Turistă: ”E minunat. Am uitat de pandemie, am uitat de mască și niște bucate minunate. După un an și ceva de claustrofobie, poți să zici izolare, numai în casă, cu teama în suflet".

Turistă: ”Deosebit, tot! De la servire până la tot ce au pregătit pentru noi. Vom ține minte Paștele acestui an, mai ales după ce am trecut".

Turist: ”E o zona absolut mirifică, încă odată ne-am convins de faptul că avem o țară foarte frumoasă".

Prânzul a fost organizat chiar de pensiunea la care au fost cazați turiștii, în compensarea petrecerilor interzise.

Vasile Coruțiu, proprietar complex turistic: ”Nu vor mai fi mesele festive și chefurile respective, va fi totul limitat la impunerile legii. Drumeții, ieșiri în aer liber, le oferim biciclete".

Mariana Negru, ghid: ”Am introdus în programele turistice foarte multe activități în aer liber și foarte multe activități tradiționale".

”Nu am mai mâncat așa ceva”

Iar cei care petrec Paștele în cetatea Sighisoarei au fost poftiți la masă în tihnă, iar apoi au făcut plimbări lungi pe străzile medievale sau au mers la joacă în parcul de aventură.

”În afară de grătare mai avem și alte, pască tradițională, drob de miel, ouă roșii, ciorbă de miel, astăzi mai mult de miel pregătim".

Mirela, turistă: ”Mergem la plimbare în cetate, seara la biserică să luăm lumină. Miel la grătar cu salata orientală, nu am mâncat așa ceva".

Turist: ”Deocamdată e liniște, asta am dorit, să nu mergem în zonă aglomerată".

Pachetele turistice de Paște în Sighișoara au costat de la 100 de euro până la 500 de euro - cele cu meniul festiv inclus.