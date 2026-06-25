Autoritățile vor organiza o demonstrație tehnică în Marea Neagră, în cadrul căreia va fi testat sistemul autonom maritim TRITON, dezvoltat de compania americană Ocean Aero Inc.

„Platforma este proiectată pentru a opera într-o manieră sustenabilă, fiind alimentată exclusiv de energie solară și eoliană, ceea ce îi conferă o autonomie extinsă fără a necesita combustibili fosili sau logistica unei nave cu echipaj uman”, potrivit MAI.

Autoritățile precizează că obiectivul principal al acestor teste este identificarea celor mai eficiente soluții pentru protejarea apelor teritoriale ale României și pentru creșterea capacității de răspuns la eventuale riscuri de securitate.

Testele se vor desfășura sub coordonarea specialiștilor de la Garda de Coastă, în colaborare cu alte structuri cu atribuții în domeniu.Procesul de testare se va desfășura fără a afecta siguranța navigației, respectând toate masurile de securitate necesare în acest sens.