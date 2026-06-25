Conform sursei citate, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sub coordonarea procurorilor, au documentat activitatea infracţională a două persoane, cercetate pentru trafic internaţional şi intern de droguri de risc, respectiv trafic de droguri de risc.

Valoarea drogurilor a fost estimată la 60.000 de euro

Valoarea pe piaţa neagră a drogurilor traficate de cei doi suspecţi, de 22 şi 17 ani, este de aproximativ 60.000 de euro.

„Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, pe parcursul lunii iunie 2026, un bărbat, de 22 de ani, ar fi procurat din Spania şi ar fi introdus pe teritoriul ţării, prin intermediul unei firme de curierat, aproximativ 5,3 kilograme de canabis, drog de risc, destinat comercializării. De asemenea, la data de 24 iunie 2026, o altă persoană, minor (17 ani), a fost prinsă în flagrant delict, în timp ce ar fi ridicat, la solicitarea persoanei de 22 de ani, pachetul conţinând substanţa interzisă, cu o valoare pe piaţa neagră de aproximativ 60.000 de euro", reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus reţinerea celor doi tineri, aceştia urmând să fie prezentaţi joi judecătorilor Tribunalului Constanţa, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.