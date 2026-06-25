În acelaşi timp, Moscova consideră că Statele Unite înţeleg că nu pot juca rolul de mediator câtă vreme susţin una dintre părţile aflate în conflict, relatează Reuters.

Publicaţia ucraineană Kiev Independent a scris mai devreme că Ucraina, care a intensificat atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, consideră că şi-a asigurat sprijinul lui Trump pentru a acţiona "mai îndrăzneţ" într-o campanie care încearcă să forţeze Rusia să negocieze de pe poziţii mai slabe.

Peskov respinge strategia presiunii asupra Rusiei

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care săptămâna trecută a semnalat că "europenii au o concepţie foarte greşită că pot negocia cu Rusia de pe o poziţie de forţă, plecând de la presupunerea unei slăbiri a Rusiei", a respins joi de asemenea ideea avansată de respectiva publicaţie ucraineană şi a reafirmat că Rusia este "profund recunoscătoare" pentru eforturile de mediere ale SUA.

"Dar, desigur, este imposibil să faci astfel de eforturi în timp ce eşti implicat în război într-una dintre tabere", a subliniat el în faţa presei.

"Evident, ştim că echipa de negociere americană înţelege foarte bine aceasta şi este deplin conştientă de acest lucru. Noi pornim de la această presupunere şi ne aşteptăm ca dialogul cu negociatorii americani asupra unei soluţionări în Ucraina să continue", a adăugat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a insistat miercuri că Rusia rămâne angajată faţă de înţelegerile convenite anul trecut la summitul din Alaska între preşedinţii Putin şi Trump, dar a adăugat că Rusia vrea să ştie dacă preşedintele american chiar şi-a schimbat poziţia faţă de războiul din Ucraina, aşa cum a sugerat preşedintele francez Emmanuel Macron la summitul G7 săptămâna trecută.

Liderul francez vede o nouă abordare a SUA faţă de Rusia

Emmanuel Macron, care a găzduit summitul G7 în oraşul Evian, a susţinut că, în timpul discuţiilor de acolo, Trump s-a declarat de acord cu ideea că Rusia nu îşi doreşte pacea în Ucraina şi că acest lucru a însemnat "o schimbare reală de abordare" din partea SUA.

Însuşi Trump a îndemnat Rusia să facă pace cu Ucraina, după ceea ce el a descris drept o întâlnire "foarte bună" cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Evian.

"În ceea ce priveşte Ucraina, vrem să înţelegem ce s-a întâmplat la Evian", a spus Lavrov la un eveniment la Moscova. "Americanii încă nu ne-au spus care sunt concluziile lor după summitul de la Evian sau care va fi direcţia acţiunii lor viitoare", a menţionat şeful diplomaţiei ruse.

El a făcut referire de asemenea la o altă afirmaţie a lui Macron, şi anume că înţelegerile la care au ajuns în august anul trecut Trump şi Putin la summitul de la Anchorage (Alaska) au fost "îngropate" la Evian.

Oficialii ruşi se referă cu regularitate la "Spiritul Anchorage-ului", fără a preciza ce au convenit acolo Putin şi Trump, dar unii analişti speculează că o înţelegere ar putea fi retragerea armatei ucrainene din partea pe care o mai controlează în regiunea Donbas din estul Ucrainei, în schimbul îngheţării restului frontului.

Potrivit ministrului rus de externe, la summitul Trump-Putin "au fost convenite mai multe acorduri asupra căilor politice de soluţionare a crizei ucrainene".

Evidenţiind frustrarea crescândă a Moscovei, Lavrov a sugerat că este posibil ca summitul din Alaska să fi fost o "stratagemă a SUA pentru a câştiga timp astfel încât să reînarmeze regimul de la Kiev", în timp ce alţi doi înalţi oficiali ruşi au acuzat de asemenea Washingtonul săptămâna aceasta că nu a respectat "înţelegerile" de la Anchorage.

Lavrov a subliniat din nou că Rusia doreşte să continue discuţiile cu SUA şi că aşteaptă în continuare o nouă vizită la Moscova a emisarilor lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner.