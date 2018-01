Viscol puternic în mai multe județe. Accidente și copaci rupți de vântul care a atins 130 de km/h

În sud estul României vântul puternic asemănător unui ciclon, care a bătut uneori şi cu 130 de km la rafală, a provocat mai multe accidente în Dobrogea, iar la Galaţi mai mulţi copaci au fost doborâţi de rafale.

Cod portocaliu de ninsori, în 18 județe. Situația din țară

► Zborurile de pe Aeroportul din Iași înregistrează întârzieri de până la patru ore.

► Mai multe drumuri naționale și județene au fost închise din cauza vremii.

► Un autobuz în care se aflau 20 de persoane a derapat;

► Peste 80 de școli, închise din cauza condițiilor meteo.

►Mii de locuințe au rămas fără curent electric;

►Cetățenilor li se recomandă să ia măsuri de precauție.



Acoperişul unei pieţe a zburat cât colo, luat de furtună, iar pe unele drumuri judeţene zăpada spulberată de vânt a dus la o vizibilitate aproape de zero. Autorităţile din Tulcea au luat decizia de a închide oraşul pentru a se evita producerea de accidente. Mai multe TIR-uri au fost răsucite de vijelie, în judeţul Constanța, pe podul de la Agigea şi pe Autostrada Soarelui. Zeci de localităţi au rămas fără energie electrică şi apă potabilă.

Cel mai greu se circulă între Constanța şi Tulcea. La Gura Dobrogei mai multe autoturisme au reuşit să înainteze cu greu din cauza viscolului puternic.

Vântul extrem de puternic, uneori cu rafale care au atins şi 130 de km, s-a pornit încă de dimineaţă. Acoperişul locuinţelor sociale aflate pe malul mării în zona Eforie a fost luat pe sus.

Spre amiază, autorităţile au fost anunţate că mai multe TIR-uri au fost măturate de rafale, pe şosea, la Siminoc, Negru Vodă şi spre Hârşova.

În zona Murfatlar-Siminoc un TIR a fost împins de vânt de pe bandă a ajuns pe contrasens unde a lovit două maşini.

Vântul puternic a provocat accidente pe Autostrada Soarelui, dar şi pe noul pod de la Agigea.

După prânz în Dobrogea a început să ningă, iar zăpada viscolită a făcut ca vizibilitatea să fie aproape de zero. În Tulcea, mai multe autoturisme au ajuns în şanţ. Două ambulanţe au fost blocate la ieşirea din Enisala către Jurilovca şi la intrarea în Cataloi.

La Constanța, vântul puternic a pus la pământ un gard de cărămidă, care s-a prăbuşit peste un autoturism. Iar la Galaţi, acoperişul unei pieţe dezafectate a fost luat pe sus. Scheletul metalic a căzut peste două maşini şi puţin a lipsit ca şi o persoană care trecea prin zonă să nu fie rănită.

La Tulcea autorităţile au luat joi după amiază decizia de a închide ieşirile din oraş. În acelaşi timp în sud estul României sunt zeci de localităţi fără energie electrică şi fără apă potabilă.

Meteorologii anunţă că acest ciclon se va muta în curând spre nord estul ţării. Iar temperaturile vor creşte suprinzator în Dobrogea până la 8 grade Celsius. Sâmbătă însă sunt prognozate iar ninsori.

Desfășurarea evenimentelor de joi:

ora 17:10 Aproape 100 de localităţi şi 77.000 de case din trei judeţe sunt în prezent fără energie din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, cea mai gravă situaţia fiind în zona Dobrogei, a declarat joi ministrul Energiei, Toma Petcu, conform news.ro.

Petcu a convocat joi comandamentul de iarnă privind situaţia din sectorul energetic la nivel naţional, comandamentul urmând a avea loc la sediul Dispeceratului Energetic Naţional (DEN), administrat de transportatorul naţional de energie Transelectrica.

”Sunt în prezent circa 77.000 de case fără energie în trei judeţe. (...) Numărul maxim de localităţi fără energie a fost de 250, în prezent mai sunt 100. Cea mai gravă situaţie este în judeţul Constanţa”, a spus Petcu.

Ministrul a subliniat că sunt luate măsuri pentru remedierea rapidă a problemelor, iar situaţia se îmbunătăţeşte rapid.

”În zona Dobrogea, la ora 14.00, aveam 80.000 de deconectaţi, iar acum avem 65.000”, a afirmat Petcu.

Ministrul a precizat că, joi, consumul de gaze este estimat la 52 milioane metri cubi, iar principalul obiectiv al ministerului pe care îl conduce este asigurarea securităţii energetice în condiţii meteo nefavorabile.

ora 14.30: Un autoturism şi un microbuz au fost avariate, joi, în municipiul Galaţi, după ce acoperişul metalic al unei pieţe dezafectate s-a prăbuşit peste cele două autovehicule din cauza vântului foarte puternic, informează News.ro.

„Din păcate, acoperişul a căzut peste două maşini care erau parcate acolo, însă piaţa este dezafectată, nu mai sunt tarabe; urmează să fie modernizată, iar acoperişul înlocuit. Am prevăzut acest lucru. Am discutat cu proprietarul celor două maşini, care este chiriaş de-al nostru - are un spaţiu comecial; a recunoscut că nu trebuia să parcheze acolo", a declarat directorul Administraţiei Pieţelor Agroalimentare Galaţi, Viorica Sandu.

ora 14.00: Telecabina de la Bâlea nu a funcţionat, joi, din cauza viscolului, persoanele aflate în zona turistică fiind în siguranţă, a anunţat Prefectura Sibiu.

„Telecabina care face legătura între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac nu funcţionează astăzi (joi-n.r.), fiind oprită din cauza viscolului. Turiştii cazaţi la Bâlea Lac se află în siguranţă, situaţia fiind monitorizată de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi Serviciul Salvamont Sibiu", informează Agerpres.

Prefectul judeţului Sibiu, Adela Muntean, îi sfătuieşte pe turişti să evite excursiile la Bâlea Lac, unde este risc mare de avalanşă şi se înregistrează cel mai mare strat de zăpadă din judeţ, de 149 centimetri.

ora 13.10: La ieșire din Brașov dinspre Predeal, circulația e blocată, TIR-urile sunt oprite pe marginea drumului. Polițiștii nu îi lasă să treacă, așteaptă ca drumarii să curețe drumurile.

Probleme sunt in Comarnic, unde circulația e restrânsă. Imediat ce traficul va fi reluat, TIR-urile vor fi redirecționate pe Cheia - DN1A.

Şoferii surprinşi de vremea rea pe Valea Prahovei, între Timisul de Sus şi Sinaia a fost nevoiţi şi ei să se oprească, mai ales că, pe serpentine, mai multe maşini derapaseră pe şoseaua înzăpezită. D

imineaţa i-a prins pe şoferii de TIR încremeniţi pe şoseaua de centură a Brasovului. Maşinile de mare tonaj formau cozi pe 15 kilometri.

ora.12.30: 10 localităţi din judeţ sunt în continuare fără energie electrică din cauza viscolului, în Galați, informează Agerpres.

Potrivit sursei citate, sunt nealimentate cu energie electrică localităţile Slobozia Oancea, Roşcani, Bratuleşti, Blânzi, Cârlomăneşti, Ciurăştii Vechi, Ciurăştii Noi, Malul Alb, Odaia Manolache, Mihail Kogălniceanu.

Potrivit ISU Tulcea, pompierii din cadrul Stației Babadag intervin pentru degajarea copacilor cazuti pe carosabil si deblocarea DN22D.

La Covasna, pompierii au interventi între localitățile Bixad și Turia, pentru degajarea a peste 70 de copaci.

ora 11.45: O bucată de acoperiş de pe un bloc din municipiul Brăila a fost smulsă joi de vântul puternic, potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al ISU Dunărea, lt. col. Ştefan Stoian, citat de Agerpres.

„Un echipaj ISU Brăila intervine pentru degajarea unei porţiuni dintr-un acoperiş de bloc de pe Şoseaua Buzăului. Nu sunt victime. Deocamdată nu se cunosc pagubele produse în urma evenimentului", a declarat Ştefan Stoian.

ora 11.30: Mai multe zboruri înregistrează întârzieri, ca urmare a ninsorilor din ultimele ore.

Astfel, pe Aeroportul Internațional Iași, aeronavele decolează cu până la patru ore întârziere, din cauza operațiunilor de degivrare.

Totodată, un avion care efectua un zbor pe ruta Tel Aviv - Kiev va ateriza la București, din cauza zăpezii și furtunii care afectează capitala Ucrainei. În plus, TAROM a anulat o cursă care trebuia să plece la ora 07.00 de la Chișinău, din cauza condițiilor meteo. O altă aeronavă TAROM, care era programată să plece spre Chișinău la ora 07.50, are întârzieri.

Întârzieri se înregistrează și în cazul unei aeronave Blue Air, care trebuia să vină de la Iași, la ora 07.50 și care ar fi urmat să plece înapoi la ora 08.35.

ora 11.00: Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, din cauza vântului puternic, 12 copaci au fost doborâți joi dimineață, în localitatea Sinaia.

Șapte dintre ei au căzut pe partea carosabilă, unul pe o locuință, iar patru pe terasa unui hotel.

Potrivit sursei citate, nu s-au înregistrat victime. Astfel, pompierii militari prahoveni intervin pentru degajarea arborilor.

Pompierii militari din cadrul ISU Hunedoara, împreună cu Salvamont, intervin în sprijinul furnizorului de energie electrica pentru remedierea avariei la rețeaua de alimentare a localitații Vadu Dobrii, comuna Bunila - o zona izolata in Muntii Poiana Rusca.

ora 10.30: Un bărbat din Iași a murit, joi, din cauză că ambulanța nu a putut ajunge la el la timp, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele ore. Totodată, în Vrancea, o persoană a fost găsită decedată în zăpadă.

Totodată, un echipaj al ISU Iaşi a fost solicitat să intervină pentru a prelua o bătrână din comuna Româneşti, după ce ambulanţa trimisă în zonă nu a reuşit să treacă de nămeţii de zăpadă.

„Solicitarea a fost făcută în jurul orei 6,30, pentru o femeie în vârstă de 78 de ani, din localitatea Avântu, care avea hemoragie digestivă superioară, pe fondul unei afecţiuni hepatice mai vechi. Echipajul de Ambulanţă care s-a deplasat la locul solicitării cu o autospecială a rămas blocat în localitatea Româneşti, motiv pentru care au fost solicitaţi să intervină cei de la Inspectoratul Situaţii de Urgenţă cu o şenilată şi un cadru medical. Pacienta a fost preluată în urmă cu aproximativ 30 de minute, iar acum se află în drum spre Iaşi”, a spus Nicolai Pralea.

ora 10.20: Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române precizează că joi, la ora 10.00, sunt închise două drumuri naționale și 12 drumuri județene. Totodată, traficul este restricționat pe mai multe șosele.

ora 10.00: Un autocar a derapat, pe un drum din Galați

Un autocar cu 23 de persoane, între care şi un copil de opt ani, a derapat şi a rămas blocat, joi, pe DJ 253 Cudalbi-Băleni, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, Eugen Chiriţă, conform Agerpres.

„Pe dispecerat s-a anunţat că un autocar cu 23 de persoane a derapat pe DJ 253 Cudalbi-Băleni, spre acel loc deplasându-se în acest moment utilajele de deszăpezire din apropiere, pentru repunerea autovehiculului pe carosabil. Nu se cunosc motivele exacte pentru care autocarul nu mai poate circula", a spus Chiriţă

ora 09.45: Școli și grădinițe, închise

„Avem situații punctuale, unde din cauza viscolului sau energiei s-au suspendat cursurile. Cursurile se vor recupera unde au fost suspendate”, a spus ministrul Educației, Liviu Pop.

La nivelul întregii țări, sunt închise peste 85 de școli din Galați, Bacău, Sibiu, Vrancea, Tulcea, Prahova, Covasna, Brașov, Vaslui și Constanța.

ora 09.35: Ministrul Carmen Dan, premierul interimar Mihai Fifor, șeful DSU, Raed Arafat, participă la comandamentul de iarnă, la sediul MAI.

„Suntem în fața primului episod de iarnă mai serios, în ceea ce privește intensitatea sau numărul de județe. Avem localități unde alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă din cauza viscolului. Sunt afectate 32.000 de locuințe, 90 de echipe au fost trimise pe teren. În Caraș-Severin, trei drumuri au fost închise preventiv”, a spus ministrul de Interne, Carmen Dan.

În localitatea ieșeană Vântu, pompierii au ajuns la o femeie care avea hemoragie.

ora 09.10: Mii de locuințe, fără curent electric

În judeţul Alba, 2195 de locuințe au rămas fără curent electric, iar 78 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte. În judeţul Argeş, 1330 de utilizatori au rămas fără curent electric, iar 58 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte.

În judeţul Bacău, 6436 de utilizatori au rămas fără curent electric, iar 55 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte.

În judeţul Brăila, în localitatea Ianca, aproximativ 33 de localităţi total sau parţial au rămas fără curent electric, iar un post de transformare a energiei electrice este defect.

În judeţul Hunedoara, 3478 de utilizatori au rămas fără curent electric.

Două localităţi din judeţul Vaslui au rămas fără energie electrică din cauza unor defecţiuni la reţelele electrice, au anunţat reprezentanţii Instituţiei Prefectului, conform Agerpres.

„Potrivit unei situaţii furnizate de cei de la Delgaz Grid, localităile Duda şi Arsura au rămas fără energie electrică, iar Murgeni şi Fălciu sunt nealimentate parţial. În total, sunt afectaţi peste 2.300 de consumatori. Două echipe ale furnizorului de energie electrică sunt pe teren şi intervin pentru remedierea problemelor apărute", a declarat purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului Vaslui, Cristian Lapa.

TIR-uri blocate pe mai multe drumuri din țară:

În judeţul Botoşani, pe DN24B, în localitatea Frumuşica, două TIR-uri au rămas blocate din cauza zăpezii.

În judeţul Braşov, pe DN1, între Timişu de Sus şi Predeal, un TIR blochează sensul de mers către Ploieşti - Braşov. Din acest motiv, se circulă în coloană, pe ambele sensuri de mers, până în localitatea Azuga (judeţul Prahova).

În judeţul Caraş Severin, pe DN 66A, în localitatea Cerna Sat, traficul este blocat din cauza mai multor copaci căzuţi pe carosabil. De asemenea, au fost închise din pricina condiţiilor meteo nefavorabile DJ 582E Prislop - Semenic, DJ 608A Telescaun - Muntele Mic şi DJ 582 Brebu Nou - Slatina Timiş.

În judeţul Covasna, DN11C este blocat între Turia și Bixad, pe tronsonul kilometric 13 - 33, din pricina mai multor copaci căzuţi pe suprafaţa carosabilă.

În judeţul Mureş, pe DN13, la kilometrul 89+600, un TIR a derapat şi blochează partea carosabilă.

În judeţul Prahova, pe DN1, din cauza condiţiilor meteo, au fost oprite în zona localităţii Nistoreşti (km 100-103) 130 de autocamioane, iar în zona localităţii Azuga (km 134-138), 80 de autocamione. Măsura a fost luată pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acţioneze. De asemenea, DC 134 Cota 1400 Sinaia este închis din pricina zăpezii abundente.

Traficul rutier este restricţionat pentru autoturismele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone pe DN1 Predeal (judeţul Braşov) - Nistoreşti (judeţul Prahova) şi pentru cele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.5 tone pe DN11 Bacău - Oneşti (judeţul Bacău).

Totodată, în judeţul Harghita, circulaţia feroviară este blocată momentan pe Magistrala 400, între staţiile CF Sâncrăieni şi Tuşnad - Sat, din cauza mai multor copaci care au căzut pe linia de cale ferată.

Din cauza vântului puternic, manevrele pentru transportul maritim şi fluvial au fost suspendate în portul Midia.

ora 08.15: Peste 3.000 pompieri cu 2.100 utilaje grele sunt pregătiți să intervină în sprijinul populației și autorităților locale din județele unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Ca urmare a avertizărilor de cod galben și portocaliu de ninsoare, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea operativă a unor eventuale situaţii de urgenţă.

La nivelul IGSU au fost activate grupele operative şi au fost suplimentate efectivele care asigurarea intervenţia imediată.

Totodată, în aceste zone au fost dislocate 17 echipaje cu autospeciale și șenilate. La eventualele misiuni de căutare-salvare a persoanelor, sunt pregătite 40 autovehicule şenilate, 43 autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), 32 autofreze pentru deblocarea drumurilor, precum și autospeciale de intervenție la incendii și ambulanțe SMURD.

Recomandări pentru populație:

Pentru evitarea situațiilor extreme ce pot pune în pericol viața şi sănătatea populației, celor care pornesc la drum în această perioadă li se recomandă să se informeze asupra traseelor pe care le au de parcurs și să evite drumurile greu accesibile.

De asemenea, înainte de a începe deplasarea să se asigure că sistemul de încălzire al autoturismului funcţionează, iar autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă, transmite IGSU.

Autobuz cu 20 de pasageri la bord a derapat

Din cauza gheţii, în judeţul Gorj, un autobuz cu 20 de pasageri a derapat şi a intrat într-un podeţ. Odată cu lăsarea întunericului, un autobuz cu douăzeci de mineri, care se îndreptau spre locul de muncă, a derapat pe raza satului Iași - Gorj. Şoferul vehiculului nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

Ion Ștefan Dragotoiu, şoferul autobuzului: „Dintr-o dată, m-a tras dreapta şi n-am avut ce să i mai fac, a derapat. Când vezi magaoaia ca o ia cu tine, nici nu am dat în frână, că m-a răsturnat cu oamenii de tot."

Martor: „Trecură două maşini, nu dădură cu nimic.”

Localnic: „Eu eram în casă şi mi se zgudui casa - atât de mare a fost impactul, da."

La faţa locului au venit în scurt timp şi ajutoarele din cadrul ISU Gorj.

Robert Popescu, ISU Gorj: „Două persoane au solicitat ajutorul nostru, fiind transportate la spital. În rest s au asigurat măsuri PSI.”

Reporter: „Cei doi sunt în stare gravă?”

Robert Popescu, ISU Gorj: „Nu, mici escoriaţii şi zgârieturi."

Ceilalţi mineri s-au urcat în alt autobuz şi au continuat drumul spre locul de muncă.

Politistii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru vatamare corporală din culpă.

Drumuri aglomerate, în toată țara

Din cauza ninsorii, haosul s-a instalat şi în judeţul Braşov. În Fundata şi pe DN 1 în Predeal şi Braşov a fost restricţionată trecerea autoturismelor de peste 7.5 tone. Mai multe TIR-uri au derapat.

Reporter: „De câte ore staţi aici?”

Șofer: „Cam de o oră jumătate.”

Reporter: „E mare coada?”

Șofer: „Cam până în partea cealaltă."

Șofer: „Nu sunt străzile curăţate. După cum vedeţi patinează, în toate mişcările patinează."

Șofer: „E foarte rău. Maşina alunecă foarte naşpa."

Codul portocaliu a cauza probleme şi în Iaşi. Pe Drumul Naţional 24 - între Iaşi şi Vaslui - traficul a fost restricţionat, iar TIR-urile au fost oprite pe drepta.

Șofer: „Nu ne-au zis mai nimic, să tragem maşinile pe dreapta şi să aşteptăm.”

Șofer: „Băieţii de la poliţie ne-au zis că e vorba de minute, ore sau zile în funcţie de... Trec băieţii cu lame, dar nu tu cu sare cu nimic. La cinci centimetri de zăpadă, stăm pe dreapta."

Pentru alţii, însă, zăpadă a fost un pretext bun pentru o plimbare, sau pentru selfieuri. S-au îmbrăcat gros şi au ieşit să se bucure de fulgii mari şi jucăuşi.

„Având în vedere că e mijlocul lui ianuarie era şi timpul. Foarte fain, nu e frig afară."

Zăpada a cauzat probleme şi în judeţele Prahova, Harghita, Caraș-Severin şi Vâlcea.

Cod portocaliu de ninsori în 18 județe

Optsprezece judeţe din Oltenia, Transilvania şi Moldova se află până joi seară sub cod portocaliu de ninsori şi viscol. De asemenea, până la ora 22.00 este în vigoare o avertizare cod galben de vânt puternic şi precipitaţii abundente.

Până la ora 20.00, va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu de vremea rea în Munţii Banatului, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii de Curbura, unde viteza vântului la rafală va depăşi 80 - 90 de kilometri la oră, iar pe creste va atinge 120 - 140 de kilometri la oră, viscolind ninsoarea şi troienind zăpada.

Până la ora 17.00, va fi în vigoare o altă avertizare cod portocaliu emisă de meteorologi pentru judeţele Iaşi, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Tulcea şi zona joasă a judeţelor Neamţ şi Bacău, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze, în general, de 75 - 85 de kilometri la oră şi temporar va ninge viscolit.

Judeţele vizate de cele două avertizări cod portocaliu emise miercuri de Administraţia Naţională de Meteorologie sunt: Iaşi, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Bacău, Neamţ, Tulcea, Buzău, Covasna, Braşov, Prahova, Argeş, Sibiu, Vâlcea, Alba, Hunedoara, Gorj şi Caraş-Severin.

De asemenea, până la ora 22.00, va fi Cod galben de vreme rea în judeţele: Constanţa, Brăila, Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Cluj, Hunedoara, Argeş, Vâlcea, Gorj şi Caraş-Severin.

Conform ANM, în zona de munte va ninge însemnat cantitativ şi se va depune strat consistent de zăpada.