INFOTRAFIC: Zeci de drumuri închise din cauza viscolului. Situația actualizată

S-a abătut iarna vijelioasă în centrul, estul şi sud-estul ţării, unde a nins zdravăn şi a bătut viscolul. Problemele cele mai mari au fost pe drumurile naţionale care leagă Transilvania de Muntenia şi Moldova.

Maşinile mai mari de 7,5 tone au fost trase pe dreapta ca să facă loc utilajelor de deszăpezire. Din cauza gheţii, s-au rupt copaci şi fire de curent electric, astfel că mai multe localităţi au rămas în bezna iar spre bucuria elevilor, în unele şcoli - cursurile au fost suspendate.

La Braşov a început să ningă abundent încă de miercuri seară. Peste noapte s-au format troiene, iar problemele nu au întârziat să apară.

Şoferii maşinilor de mare tonaj care voiau să ajungă pe DN1 sau pe DN1 A au fost traşi pe dreapta ca să facă loc utilajelor de deszăpezire.

Şoferii surprinşi de vremea rea pe Valea Prahovei, între Timisul de Sus şi Sinaia a fost nevoiţi şi ei să se oprească, mai ales că pe serpentine mai multe maşini derapaseră pe şoseaua înzăpezită.

Dimineaţa i-a prins pe şoferii de TIR încremeniţi pe şoseaua de centură a Brasovului. Maşinile de mare tonaj formau cozi pe 15 kilometri.

După mai bine de şapte ore în care au aşteptat încremenite pe marginea drumului, TIR-urile s-au pus în sfârşit în mişcare. Drumarii au reuşit să cureţe DN1 şi DN1A astfel că la prânz a fost ridicată restricţia de circulaţie instituită miercuri noapte.

Din cauza troienelor, la Braşov, ieşirea spre Bucureşti s-a blocat de mai multe ori.

”M-am dus s-o duc pe nevastă-mea şi când am vazut ce e, am trimis-o pe jos şi de o oră încerc să intru în coloană.”

”E a doua tentativă în care încerc să plec din oraş, de la 6 la 8 am stat în trafic.”

E cod portocaliu de vreme rea şi în nordul judeţului Dâmboviţa! În zona Padina - Peştera vântul bate cu peste 100 de kilometri pe oră şi ninge viscolit. Jandarmii şi salvamontiştii îi avertizează pe turişti să nu se încumete în drumeţii.

Circulaţia către staţiunea Rânca a fost închisă din cauza vântului puternic ce spulbera zăpadă!

Iar vizibilitatea extrem de redusă face traficul imposibil.

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române precizează că joi, la ora 16:40, sunt închise mai multe drumuri naționale și județene. Totodată, traficul este restricționat pe mai multe șosele.

TRONSOANE DE DRUMURI NAŢIONALE închise: 8

- În judeţul Tulcea

- DN 22D Măcin - Mircea Vodă;

- DN22D Ciucurova – 2 Cantoane;

- DN22D Horia – Izvorul Cerbului;

- DN22A Hârşova (Constanţa) – Ciucurova (Tulcea);

- DN22 Isaccea –Somova;

- DN22 Smardan –limită jud. Constanţa;

- DN22EGărvan- I.C. Brătianu;

- DN22F Horia-Nalbant.

TRONSOANE DE DRUMURI NAŢIONALE restricţionate: 6

- Traficul rutier este restricţionat pentru autoturismele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.5 tone pe următoarele tronsoane de drum:

-DN 22 Smârdan – Isaccea,

-DN 22C Cernavodă – Murfatlar,

-DN 22D Măcin – Horia,

-DN 22E Gărvan - IC Brătianu,

-DN 3 Ostrov – Murfatlar,

-DN 38 Agigea - Negru - Vodă

DJ închise: 15

Au fost închise din cauza condiţiilor meteo nefavorabile următoarele drumuri judeţene:

În judeţul Braşov;

- DJ112A Codlea – Hălchiu;

- DJ 103A Braşov- Târlungeni;

- DJ103B Braşov – Târlungeni.

În judeţul Caraş Severin:

- DJ 608A Telescaun - Muntele Mic.

În judeţul Vaslui:

– DJ284 Arsura – Ghermăneşti;

DJ224A Roşeşti-Roşeşti Gară;

DJ244E Boţeşti – Micleşti.

În judeţul Dâmboviţa:

- DJ714 Moroieni – Platou Bucegi

În judeţul Tulcea:

- DJ222C Murighiol - Agighiol

- DJ222 Jurilovca - 2Cantoane

- DJ223A Enisala – Babadag

- DJ 229 Surighioi – Zebil

- DJ 222E Surighiol de Deal – Casimcea

- DJ 222G Dăeni – Făgăraşu Nou

- DJ 222F Dăeni - Peceneaga

DC închise: 3

În judeţul Prahova, DC 134 Cota 1400 Sinaia este închis din pricina zăpezii abundente.

În judeţul Vaslui, DC 16 Arsura – Mihail Kogălniceanu şi DC 4 Rebricea –Draxeni.

Circulaţia feroviară:

Circulaţia feroviară este oprită pe Magistrala 300, între staţiile de cale ferată Buşteni şi Braşov. Trenurile IR 1528 Sibiu-Bucureşti Nord şi IR 1632 Braşov – Bucureşti Nord au rămas în gara Buşteni.

Prahova: Trei trenuri de călători, oprite din cauza unui pom căzut pe liniile electrice

Trei trenuri de călători sunt oprite, joi după-amiază, pe Valea Prahovei din cauza unui pom care a căzut pe liniile electrice, un echipaj de intervenţie aflându-se la faţa locului pentru remedierea problemelor. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Transporturi Feroviare Prahova, copacul a căzut în zona Valea Largă, iar cele trei garnituri sunt oprite în gările Comarnic şi Sinaia, dar şi între Comarnic şi Valea Largă.

