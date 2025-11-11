România şi R. Moldova lansează un nou proiect pentru intervenţii în caz de urgenţă. Iniţiativa are sprijin european

IGSU derulează, alături de parteneri din Republica Moldova, un proiect transfrontalier privind îmbunătăţirea răspunsului comun la situaţiile de urgenţă prin cursuri comune de instruire şi achiziţia de echipamente specializate de intervenţie.

Proiectul ROMD00024 - C TRAINED „Cross border joint training", derulat de IGSU este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului pentru Vecinătate, Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (NDICI), prin Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Prioritatea 1 - Comunităţi verzi, Obiectivul specific 1.1 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienţei, ţinând seama de abordările bazate pe ecosistem.

Valoarea totală a proiectului este de peste 1,59 milioane euro, din care finanţare nerambursabilă este de peste 1,43 milioane euro. Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, de la 15 iulie 2025 până la data de 14 iulie 2027.

IGSU și partenerii moldoveni pregătesc cursuri și antrenamente comune

Obiectivul general este îmbunătăţirea răspunsului comun la situaţiile de urgenţă din zona transfrontalieră prin organizarea de cursuri comune de instruire şi achiziţionarea de echipamente specializate de intervenţie, conform proiectului.

Proiectul vizează procedura comuna privind monitorizarea şi notificarea situaţiilor de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă în zona transfrontalieră; curriculă comuna de pregătire în domeniul stingerii incendiilor la clădirile rezidenţiale; 12 sesiuni comune de antrenament.

„Vorbim de un nou proiect transfrontalier dintre România şi Republica Moldova implementat de IGSU din Moldova şi România, instruiri comune pentru intervenţia la incendiu în cadrul unui proiect finanţat prin Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027. Acest proiect vine într-un context în care schimbările climaterice devin o realitate tot mai prezentă iar ONU a transmis deja avertismente conform cărora incendiile vor deveni o problemă pe întreg globul. Am văzut în vara acestui an că ţări din zonă s-au confruntat cu incendii foarte mari de vegetaţie. Exact pentru asta ne pregătim. Proiectul vine să pregătească în comun echipele din R.Moldova şi România, ajută la achiziţionarea de echipament astfel încât să avem intervenţii eficiente", a declarat presei consulul general al Republicii Moldova la Iaşi, Ion Coşer.

Autoritățile celor două țări consolidează cooperarea pentru siguranța cetățenilor

Proiectul este implementat la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din România, care are şi calitatea de Partener Lider, Direcţia Regională Situaţii Excepţionale Căuşeni - Republica Moldova; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza" al judeţului Iaşi şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga" al judeţului Botoşani.

„Prin efortul comun şi angajamentul tuturor celor implicaţi, am reuşit să demarăm un proiect ambiţios şi să întărim un parteneriat de lungă durată, cu beneficii concrete pentru cetăţenii de pe ambele maluri ale Prutului. În următorii doi ani, acest proiect va continua să consolideze relaţia de cooperare dintre autorităţile din România şi Republica Moldova. Sunt încrezător că, prin eforturile noastre comune, vom îndeplini cu succes obiectivele propuse şi vom contribui la un viitor mai sigur şi mai rezilient pentru comunităţile noastre" a transmis, în deschiderea lansării proiectului, şeful Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă din cadrul IGSU, colonel Alin Maghiar.

În cadrul evenimentului, reprezentantul partenerului din Republica Moldova, locotenent- colonel al serviciului intern, Igor Calancea, şef adjunct al Direcţiei Regionale Situaţii Excepţionale Căuşeni din cadrul IGSU Moldova, a afirmat că această iniţiativă va transforma acest proiect într-un exemplu de succes şi va consolida relaţiile dintre IGSU România, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor Iaşi şi Botoşani şi Direcţia regională situaţii excepţionale Căuşeni, în scopul desfăşurării diverselor activităţi pe domeniul de competenţă, precum şi aplicării la alte proiecte pentru dezvoltarea comunităţii în zona transfrontalieră.

„Prin aceste eforturi, ne propunem să asigurăm instruirea şi perfecţionarea pompierilor la cele mai înalte standarde, pentru ca intervenţiile destinate salvării de vieţi şi protejării bunurilor comunităţii să fie tot mai rapide, coordonate şi sigure", a transmis Igor Calancea.

Cooperare profesională între România și Republica Moldova

Totodată, inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi, general de brigadă Ionuţ - Ciprian Grădinaru, a evidenţiat faptul că prin implementarea acestui proiect, vom consolida cooperarea profesională între România şi Republica Moldova, întărind interoperabilitatea, schimbul de bune practici şi încrederea reciprocă între structurile de intervenţie ale celor două state.

„Doresc să subliniez faptul că misiunea noastră nu se opreşte la exerciţii şi echipamente - scopul nostru final este să fim mai aproape de oameni, să le oferim siguranţă, încredere şi linişte sufletească. Fiecare echipament achiziţionat, fiecare sesiune de instruire este gândită pentru cetăţeni, pentru comunitate, pentru viaţă", a transmis general de brigadă Ionuţ Grădinaru.

De asemenea, colonel Dan Bulat, adjunct al inspectorului şef al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Botoşani, a subliniat faptul că: „acest proiect înseamnă, înainte de toate, o investiţie în oameni - în pregătirea şi siguranţa personalului operativ".

„Înseamnă antrenamente comune, schimb de experienţă şi ocazia de a lucra umăr la umăr cu colegii noştri din Republica Moldova, pentru ca atunci când apare o situaţie de urgenţă, răspunsul nostru să fie rapid, coordonat şi eficient. Prin instruiri, exerciţii practice şi dotarea cu echipamente moderne, ne pregătim mai bine pentru a proteja comunităţile noastre. Fiecare sesiune de pregătire înseamnă mai multă încredere, mai mult profesionalism şi, în final, mai multe vieţi salvate", a declarat colonel Dan Bulat.

