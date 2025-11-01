Ce a găsit un bărbat din Botoșani în curtea casei. A chemat de urgență pirotehnicienii

01-11-2025 | 17:19
Un bărbat din localitatea Costeşti, judeţul Botoşani, a descoperit un proiectil în timp ce săpa o groapă în faţa casei pentru a planta un copac, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

autor
Sabrina Saghin

În momentul în care a observat muniţia, bărbatul a solicitat ajutorul autorităţilor prin 112, potrivit ISU Botoșani.

„La faţa locului s-au deplasat pirotehnicienii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani. În urma verificărilor efectuate, aceştia au constatat faptul că este vorba despre un proiectil exploziv, calibru 76,2 milimetri, rămas neexplodat din timpul conflictelor armate", au precizat oficialii ISU Botoşani.

Proiectilul a fost ridicat, transportat şi depozitat în siguranţă în poligonul militar de la Copălău, urmând să fie distrus ulterior.

Sursa: Agerpres

