Se estimează însă că situaţia va rămâne tensionată în săptămâna următoare, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

"Sistemul european de electricitate rămâne stabil în pofida condiţiilor meteorologice extreme. Producţia de energie electrică a fost redusă în unele ţări ale UE din cauza nivelurilor scăzute ale apei sau a temperaturilor ridicate ale apei. Cu toate acestea, coordonarea dintre ţările UE şi piaţa unică de energie electrică permit transferul energiei către regiunile Europei în care aceasta este cel mai necesară", a informat Comisia, conform Agepres.

Anunţul vine după ce experţi din cadrul Comisiei Europene, din ţările UE, Ucraina, Republica Moldova, Secretariatul Comunităţii Energiei şi Reţeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică (ENTSO-E) s-au reunit în cadrul unei şedinţe ad-hoc a Grupului, pentru a discuta securitatea aprovizionării cu energie electrică, în contextul valurilor de căldură şi al secetei care afectează în prezent anumite regiuni ale Europei.

"Producţia ridicată de energie solară a avut o contribuţie foarte importantă şi a contribuit la reducerea presiunii asupra preţurilor energiei electrice în timpul orelor centrale ale zilei. Cu toate acestea, dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei rămâne esenţială pentru a asigura că surplusul de energie produs în orele de vârf ale producţiei solare poate fi utilizat în timpul vârfurilor de consum din timpul serii", se arată în comunicat.

Grupul a subliniat, de asemenea, că măsurile voluntare de reducere a cererii adoptate în unele ţări ale UE, în special în Ungaria, şi-au demonstrat utilitatea, contribuind la sprijinirea sistemului electric în condiţiile unui echilibru strâns între producţie şi cerere.

În plus, ENTSO-E a informat Grupul cu privire la pregătirile în curs ale operatorilor sistemelor de transport pentru eclipsa de Soare din 12 august, având în vedere reducerea producţiei de energie solară estimată în timpul evenimentului.

Comisia va continua să monitorizeze situaţia la nivelul Europei, să sprijine acţiunile coordonate atunci când este necesar şi să menţină o comunicare regulată cu ţările UE şi ENTSO-E, precum şi cu Secretariatul Comunităţii Energiei, a indicat Executivul comunitar.

Marţi, un purtător de cuvânt al Comisiei a precizat că Executivul comunitar monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei şi al nivelurilor scăzute ale apei din râuri, în Ungaria, România şi în regiunea Europei de Sud-Est.

"Operatorii de transport şi de sistem (TSO) deţin cele mai detaliate informaţii privind securitatea aprovizionării şi ne coordonăm îndeaproape cu aceştia şi menţinem un contact permanent. Per ansamblu, situaţia este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură şi stabilă", a informat sursa citată.