„Situaţia globală devine din ce în ce mai complexă”, au afirmat liderii chinez şi rus într-o declaraţie publicată de Kremlin în limba rusă. „Agenda globală privind pacea şi dezvoltarea se confruntă cu noi riscuri şi provocări, existând pericolul fragmentării comunităţii internaţionale şi al revenirii la «legea junglei»”, se spune în declaraţia comună.

„Încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-şi impune interesele asupra întregii lumi şi de a limita dezvoltarea suverană a altor ţări, în spiritul epocii coloniale, au eşuat”, este concluzia la care au ajuns cei doi lideri.

Declaraţia nu a nominalizat aceste state, dar atât China, cât şi Rusia au criticat în trecut ceea ce descriu ca fiind o încercare condusă de SUA de a impune hegemonia globală.

La rândul său, agenţia de ştiri oficială chineză Xinhua a informat că Rusia şi China au emis o declaraţie comună în care pledează pentru multipolaritate mondială şi pentru noi forme de relaţii internaţionale.

Miercuri, în timpul unei ceremonii în timpul căreia Putin şi Xi au semnat mai multe acorduri, liderul chinez a afirmat că atât Rusia, cât şi China ar trebui să se opună „oricărei forme de intimidare unilaterală şi oricăror acţiuni care încearcă să rescrie istoria”. Nici el nu a menţionat nicio ţară anume şi nici nu a oferit detalii suplimentare.

Xi a subliniat însă că relaţiile dintre China şi Rusia au ajuns la un nou punct de pornire şi că cele două ţări vor menţine o comunicare strategică strânsă, cu schimburi la toate nivelurile. China şi Rusia vor accelera cooperarea inclusiv în domeniul inteligenţei artificiale şi al inovării tehnologice.