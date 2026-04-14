Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, competiția din Franța a reunit 247 de concurente din 66 de țări.

Mălina-Carla Pavel, de la Colegiul Național "Alexandru Odobescu" din Pitești, a obținut medalia de aur, cu cel mai mare scor dintre participantele din țările oficiale, Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, au primit, tot, medalie de aur, iar colega lor Ioana Stroe, medalie de bronz.

Echipa României a fost coordonată de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din București.

Această olimpiadă internațională de matematică deschide seria celor patru astfel de competiții la care participă România în anul școlar 2025 - 2026.

Coordonarea științifică a lotului a fost asigurată de conducerea Societății de Științe Matematice din România (SSMR), iar cea organizatorică de Ministerul Educației și Cercetării.