După sărbătoarea Învierii Domnului, mulți credincioși se întreabă dacă este potrivit să facă treburi casnice, precum spălatul rufelor, și care sunt zilele în care acestea sunt permise.

Această săptămână specială este dedicată celebrării bucuriei Învierii, iar tradițiile spun că anumite activități gospodărești ar trebui evitate, din respect pentru semnificația profundă a momentului. De aceea, mulți oameni aleg să nu spele și să nu facă curățenie, considerând că astfel își arată evlavia.

Când poți spăla după Paște

În credința populară, primele zile din Săptămâna Luminată sunt considerate nelucrătoare. Lunea Albă și Marțea Albă (a doua și a treia zi de Paște) sunt zile în care nu se spală rufe, nu se calcă și nu se face curățenie. Tradiția spune că nerespectarea acestor obiceiuri poate atrage ghinion sau chiar pedepse simbolice, cum ar fi fulgerele — o superstiție încă prezentă în unele zone rurale.

Vinerea din această săptămână, cunoscută ca Vinerea Scumpă sau Izvorul Tămăduirii, are o semnificație religioasă aparte, fiind dedicată slujbelor pentru sfințirea apei și rugăciunilor pentru vindecare. Și în această zi se evită spălatul rufelor sau alte activități casnice.

În schimb, joia și sâmbăta sunt considerate zile mai permisive pentru treburile gospodărești. Joia este asociată simbolic cu fertilitatea și binecuvântarea recoltelor, iar Sâmbăta Luminată este o zi liniștită, fără pomeniri pentru morți, în care activitățile obișnuite pot fi reluate.

Săptămâna se încheie cu Duminica Tomii, dedicată Sfântului Apostol Toma. Deși nu există interdicții stricte, mulți credincioși aleg să păstreze atmosfera de sărbătoare și să evite munca și în această zi.

De ce nu se spală în anumite zile din Săptămâna Luminată

Restricțiile privind spălatul rufelor în Săptămâna Luminată nu țin doar de regulile bisericești, ci și de tradițiile populare transmise din generație în generație. Ele reprezintă o combinație între rânduiala religioasă și credințele folclorice, care au modelat comportamentul oamenilor în această perioadă.

Din perspectivă ortodoxă, Săptămâna Luminată este dedicată în totalitate bucuriei Învierii, iar credincioșii sunt îndemnați să reducă activitățile casnice și să acorde mai mult timp trăirii spirituale. În același timp, în cultura populară au apărut numeroase superstiții legate de aceste interdicții. Se credea că spălatul în zilele nepotrivite poate aduce ghinion, boli sau pierderi în gospodărie. În unele zone, oamenii erau convinși că astfel de încălcări pot afecta recoltele sau pot atrage dăunători, motiv pentru care regulile erau respectate cu strictețe, mai ales la sat.

Pe lângă dimensiunea religioasă și simbolică, aceste obiceiuri aveau și un rol practic. După efortul intens din perioada pregătirilor pentru Paște, Săptămâna Luminată era văzută ca un timp de odihnă pentru gospodine. Evitarea muncilor casnice, inclusiv a spălatului, contribuia la refacerea după zilele aglomerate de dinaintea sărbătorii.

Astăzi, aceste interdicții sunt interpretate diferit de la persoană la persoană, însă ele continuă să reflecte un mod tradițional de a trăi sărbătoarea, punând accent pe liniște și spiritualitate.

Ce reprezintă Săptămâna Luminată

Săptămâna Luminată, cunoscută și ca Săptămâna Albă, începe imediat după Paște și se încheie cu Duminica Tomii. Este una dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox și marchează începutul unei etape de 50 de zile de sărbătoare, care culminează cu Rusaliile.

În această perioadă, slujbele sunt dedicate exclusiv celebrării Învierii lui Iisus Hristos, simbol al biruinței vieții asupra morții și al luminii asupra întunericului. Tradiția spune că, în aceste zile, porțile Raiului rămân deschise.

Denumirea de „Luminată” provine dintr-un obicei vechi: în primele secole creștine, cei botezați în noaptea de Paște purtau haine albe întreaga săptămână, simbol al curățeniei sufletești. În biserici, ușile altarului rămân deschise, iar credincioșii se salută cu „Hristos a Înviat!” și răspund „Adevărat a Înviat!”. De asemenea, miercurea și vinerea sunt zile fără post.

În această săptămână nu se oficiază parastase, iar înmormântările urmează o rânduială specială, inspirată din slujba Învierii. Atmosfera este una de bucurie și speranță, ceea ce influențează și viața de zi cu zi: în multe locuri se evită munca grea și treburile casnice, ca semn de respect față de sărbătoare.

Când se pot face treburi casnice în Săptămâna Luminată

Deși începutul săptămânii este asociat cu evitarea muncii, spre final activitățile gospodărești sunt reluate treptat. Joia este, în general, considerată prima zi potrivită pentru treburi casnice, inclusiv pentru spălatul rufelor.

Joia Verde este o zi permisivă din acest punct de vedere și este legată simbolic de grădini și de rugăciunile pentru recolte bogate. Totuși, unele tradiții recomandă evitarea lucrului pământului.

Vinerea Scumpă, cunoscută și ca Izvorul Tămăduirii, este o zi cu mare încărcătură religioasă, dedicată sfințirii apei. Din acest motiv, nu se recomandă desfășurarea activităților casnice.

Sâmbăta Luminată este din nou o zi permisivă pentru gospodărie, fiind dedicată liniștii și rugăciunii. Duminica Tomii, care încheie această perioadă, nu are interdicții stricte, însă mulți aleg să păstreze atmosfera de sărbătoare.