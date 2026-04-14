Americanii descoperă visul românesc: ”Avem 1.000 de clienți care vor să se mute în România”

Doi ani mai târziu, Scarano și soția sa, Samantha Attaguile, au ajuns într-un sat mic din regiunea Transilvaniei, într-o zi însorită de primăvară pentru a-și întâlni rudele - care le-au întins „covorul roșu est-european” pentru cuplu, așa cum îl descrie el.

Dar în jurul anului 2017, cu ajutorul unui grup de Facebook, Scarano s-a reconectat cu familia sa românească, inclusiv cu mama sa biologică, frații și bunica.

Când newyorkezul Antoni Scarano a vizitat România în 2019, călătoria a marcat prima sa întoarcere în țara natală după anii 1990. Nou-născutul Scarano, acum în vârstă de 34 de ani, s-a numărat printre zecile de mii de copii români adoptați de familii americane după căderea Uniunii Sovietice în 1991.

O fac pentru că România e mai sigură decât America, au acces la un sistem de sănătate performant, educație de calitate, iar viața este în general mult mai mai ieftină decât peste Ocean.

Americanii încep să descopere visul românesc, iar asta nu mai e doar o figură de stil în condițiile în care un singur avocat din București, specializat în astfel de situații, are nu mai puțin de 1.000 de clienți cetățeni americani care au depus documentele pentru a se muta în România, arată un articol CNN .

„A fost ca o petrecere”, spune Scarano. „S-a transformat într-un mare festival al iubirii, într-adevăr. Ne-am înțeles bine și am simțit că am reluat viața de unde am rămas, știți, cu toți acei ani în urmă”.

În următorii ani, cuplul a călătorit în România de încă trei ori, simțindu-se din ce în ce mai atras de comunitățile strâns unite și de ritmul de viață relaxat al țării - un contrast izbitor cu „săptămânile de 60-90 de ore” cerute de locurile lor de muncă cu normă întreagă din SUA, spune Scarano.

În mai 2024, după luni de împachetat și de făcut acte pentru a obține cărți de identitate și permise de ședere și a recupera cetățenia românească a lui Scarano, cuplul s-a mutat din New York într-un sat mic din județul Sibiu, în regiunea Transilvaniei. „Este idilic, cu munți, păduri seculare, biserici - un loc cu adevărat magic, cu spirit și energie”, spune Scarano.

Cuplul, ambii muzicieni, își împărtășește noul capitol din străinătate cu zeci de mii de urmăritori pe rețelele de socializare sub numele „This Rromerican Life”, care este și numele trupei lor - „r”-ul suplimentar reflectă originea romă a lui Scarano.

„Acum că suntem aici de un an și jumătate, ne dăm seama că a trăi într-o țară este foarte diferit față de a vizita o țară”, spune Scarano. „Așadar, poate că am romantizat destul de multe lucruri legate de ea. Dar, pe măsură ce am aprofundat-o, a continuat să ne depășească așteptările”.

România crește alături de Cei Patru Mari ai Europei în opțiunile americanilor

Dorința americanilor de a se muta în străinătate atinge cifre record: unul din cinci spune că, în mod ideal, ar dori să emigreze dacă li s-ar oferi oportunitatea, potrivit unui sondaj Gallup din 2025 - numărul tinerelor care doresc să plece fiind de patru ori mai mare decât un sondaj similar din 2014.

Scarano și Attaguile fac parte din valul tot mai mare al celor care au făcut efectiv pasul decisiv de a se muta- siguranța, accesibilitatea și o calitate a vieții mai bună fiind factori cheie pentru mulți.

Țările din cadrul Uniunii Europene cu 27 de state membre sunt, nu în mod surprinzător, o alegere de top pentru americani, în special Franța, Italia, Spania și Portugalia, uneori cunoscute în cercurile de imigrare drept Cei Patru Mari.

Dar experții raportează, de asemenea, un interes tot mai mare pentru destinațiile europene mai puțin frecventate - în special țările est-europene, central-europene și baltice, inclusiv România, Bulgaria, Slovacia, Polonia, Albania și Estonia.

Jean-Francois Harvey, partener manager global al Harvey Law Group, o firmă de avocatură proeminentă în domeniul imigrației, a declarat pentru CNN că solicitările adresate companiei sale din SUA despre țări din afara celor Patru Mari au crescut în ultima vreme: „de la una sau două pe lună” acum aproximativ 18 luni la „10 până la 12 clienți potențiali pe săptămână”.

„Oamenii își fac temele”, remarcă Harvey. „În ultimele luni, vedem oameni care ne scriu, și-au făcut deja cercetările. Au arborele genealogic, găsesc documente în arhive. Și spun: «Ce părere aveți? Credeți că este fezabil să-mi revendic originea română sau maghiară?» Este foarte, foarte interesant de văzut”.

În timp ce unele țări mereu populare, cum ar fi Italia, Portugalia și Franța, continuă să înăsprească reglementările privind imigrația, altele din Europa de Est oferă opțiuni atractive pentru relocare, cum ar fi stimulente fiscale și cerințe mai flexibile pentru obținerea cetățeniei, notează experții.

„În ceea ce privește primirea cu căldură a revendicărilor ancestrale, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Letonia și Lituania ies în evidență”, a declarat pentru CNN Ted Baumann, șeful departamentului de diversificare globală al International Living, o revistă lunară și un site web axat pe viața în străinătate. „Politicile lor nu au o limită generațională. Cererile pentru străbunici și nu numai sunt aprobate în mod curent”.

Dragoș Poede, CEO al Door to Romania, o companie care asistă persoane fizice și companii să se mute în fosta țară din Blocul Estic, a fost martor direct la această creștere. El declară pentru CNN că firma sa cu sediul la București a înregistrat o creștere de cinci ori în ultimele 18 luni a numărului de clienți americani - de la aproximativ 200 la aproximativ 1.000 de americani care doresc să se mute în România.

Au participat la ”Românii au Talent”

„Când oamenii ne întreabă: «De ce aleg clienții dumneavoastră România?», mulți se așteaptă la un răspuns complex sau la vreun motiv secret”, spune Poede. Dar, în realitate, răspunsul constă în „factori cotidieni, cum ar fi elemente esențiale fără de care este dificil să te bucuri de viață, cum ar fi siguranța în spațiile publice, accesul la un sistem de sănătate de înaltă calitate, educația, impozitele, mediul de afaceri, un cost al vieții foarte scăzut”.