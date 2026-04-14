Donald Trump a cerut luni ca Sharon Simmons, supranumită ”Bunica DoorDash” (”DoorDash Grandma”), să-i livreze o comandă de la McDonald’s.

Sceneta, care s-a desfășurat în afara Biroului Oval, a făcut parte dintr-un eveniment organizat cu scopul promovării propunerii sale de eliminare a impozitării bacșișurilor. Această măsură, vrea locatarul Casei Albe, trebuie să fie integrată în proiectul său ”One Big, Beautiful Bill”.

Sceneta de la Casa Albă și mesajul politic

În fața camerelor, șeful statului american a discutat cu celebra livratoare despre efectele concrete ale acestei măsuri.

”Ai primit 11.000 de dolari în plus, la care nu credeai că ai dreptul, pentru că impozitele tale erau așa de mari încât rambursarea a fost cea mai mare pe care ai primit-o vreodată”, i-a spus el.

Apoi a întrebat-o dacă a fost surprinsă. ”Este foarte surprinzător”, i-a răspuns ea.

Această măsură ar urma să le permită muncitorilor ale căror venituri se bazează în parte pe bacșișuri să-și deducă aceste sume din baza impozabilă.

Potrivit fiscului american (Internal Revenue Service, IRS), ea îi privește pe salariații și muncitorii independenți care exercită meserii în care bacșișurile sunt curente, de exemplu personalul restaurantelor, angajații saloanelor de coafură sau anumiți muncitori din economia colaborativă.

Momentul din fața presei și bacșișul oferit

Trump i-a propus apoi să participe la o conferință de presă improvizată.

”Vrei să faci o conferință de presă cu mine?”, a întrebat-o el.

Livratoarea a acceptat, răspunzându-i că ”voi face tot ceea ce îmi cereți, domnule”.

În această conferință de presă, Donald Trump a abordat și alte subiecte, și anume declarațiile sale despre Papa american Leon al XIV-lea și negocierile în curs cu Teheranul.

La sfârșitul acestei conferințe de presă improvizate, jurnaliștii au întrebat-o pe livratoare dacă personalul Casei Albe dă bacșișuri bune.

”Așteptați!”, a spus apoi Donald Trump și a scos din buzunar o bancnotă de 100 de dolari, pe care i-a întins-o lui Simmons. ”Voi mi-ați amintit asta”, a spus el, zâmbind.