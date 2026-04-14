Una dintre marile puteri ale lumii, China, a decis să se implice în soluționarea războiului din Golf. Jinping are un plan

Conform sursei citate, propunerea lui Jinping a fost lansată cu ocazia întâlnirii de la Beijing cu șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prințul moștenitor al Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite.
”Xi a făcut apel la respectarea principiului coexistenței pașnice. El a subliniat că este imperativ să se promoveze construirea unei arhitecturi de securitate comune, cuprinzătoare, bazate pe cooperare și durabile pentru Orientul Mijlociu și regiunea Golfului. El a îndemnat la respectarea principiului suveranității naționale.” - se arată în mesajul transmis de Xinhua.
Președintele Chinei a afirmat că suveranitatea, securitatea și integritatea teritorială a țărilor din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului ”trebuie respectate pe deplin, iar siguranța personalului, a instalațiilor și a instituțiilor tuturor țărilor trebuie garantată în mod eficient”.
Liderul Chinei: Lumea nu trebuie ”să cadă din nou în legea junglei”
În ceea ce privește respectarea principiului statului de drept internațional, Xi a afirmat că autoritatea statului de drept internațional trebuie susținută ”pentru a împiedica lumea să cadă din nou în legea junglei”.
”Toate părțile trebuie să colaboreze pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării țărilor din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului”, mai afirmă China.
Premierul Chinei: ”China este pregătită să joace în continuare un rol constructiv în ceea ce privește conflictul din Iran”
Și premierul chinez Li Qiang a declarat luni că China este pregătită să joace în continuare ”un rol constructiv” și să contribuie la restabilirea păcii și a liniștii în regiunea Golfului.
Li a făcut aceste declarații în cadrul unei întâlniri la Beijing cu șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prințul moștenitor al Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite (EAU), menționând că, de la izbucnirea conflictului din Iran, China a menținut o comunicare strânsă cu părțile implicate și s-a angajat activ în promovarea păcii și încetarea războiului.
Șeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, în vizită în China pentru discuţii privind problemele internaţionale actuale
Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a sosit marţi în China pentru o vizită de doua zile, în cursul căreia, potrivit Beijingului, cele două puteri se vor "coordona" pe teme internaţionale actuale, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Ministerul de Externe rus a publicat fotografii care îl arată pe Lavrov coborând din avion la sosirea în ţară.
Vizita lui Serghei Lavrov are loc într-un moment de intensă activitate diplomatică, amplificată de criza din Orientul Mijlociu.
China şi Rusia sunt parteneri ai Iranului şi rivali ai Statelor Unite. Lavrov a discutat luni la telefon cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, a informat biroul său.
China găzduieşte marţi o serie de lideri străini, toţi îngrijoraţi de consecinţele evenimentelor din Orientul Mijlociu - prinţul moştenitor al Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez şi preşedintele vietnamez To Lam.
