Una dintre marile puteri ale lumii, China, a decis să se implice în soluționarea războiului din Golf. Jinping are un plan

Conform sursei citate, propunerea lui Jinping a fost lansată cu ocazia întâlnirii de la Beijing cu șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prințul moștenitor al Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite.

”Xi a făcut apel la respectarea principiului coexistenței pașnice. El a subliniat că este imperativ să se promoveze construirea unei arhitecturi de securitate comune, cuprinzătoare, bazate pe cooperare și durabile pentru Orientul Mijlociu și regiunea Golfului. El a îndemnat la respectarea principiului suveranității naționale.” - se arată în mesajul transmis de Xinhua.

Președintele Chinei a afirmat că suveranitatea, securitatea și integritatea teritorială a țărilor din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului ”trebuie respectate pe deplin, iar siguranța personalului, a instalațiilor și a instituțiilor tuturor țărilor trebuie garantată în mod eficient”.

Liderul Chinei: Lumea nu trebuie ”să cadă din nou în legea junglei”

În ceea ce privește respectarea principiului statului de drept internațional, Xi a afirmat că autoritatea statului de drept internațional trebuie susținută ”pentru a împiedica lumea să cadă din nou în legea junglei”.

”Toate părțile trebuie să colaboreze pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării țărilor din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului”, mai afirmă China.