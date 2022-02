România înregistrează prima iarnă cu secetă. Culturile sunt în mare suferință în lipsa zăpezii

România înregistrează prima iarnă cu secetă, avertizează meteorologii. În ultimele luni au căzut cele mai puține precipitații de când se fac măsurătorile la noi.

În timp ce ne bucurăm de zile călduroase, cu 17 grade, culturile sunt în mare suferință în lipsa zăpezii. În aproape jumătate din țară, rezervele de apă din sol sunt minime și unele zone sunt afectate serios de secetă instalată la mare adâncime. Iar prognoza, nu este deloc favorabilă pentru agricultură.

Este ora prânzului, iar termometrul arată că, aici, în Ilfov, sunt 15 grade Celsius. Însă, potrivit meteorologilor, temperatura maximă la nivelul țării va ajunge azi și la 17 grade. Dacă ne uitam în ultimii cinci ani, este cea mai caldă zi de 16 februarie. Iar diferența față de anul trecut este uriașă. În 2021, un an agricol bun de altfel, pe vremea asta erau 5 grade Celsius, temperatura potrivită pentru culturi.

Harta rezervelor de apă din sol arată îngrijorător. În aproape jumătate din țară este deja secetă, iar în zona de sud a Moldovei este cel mai rău. În ultimele șase luni a plouat foarte puțin.

Alexandru Daniel, șeful departamentului de agrometeorologie, ANM: ”Acolo au fost atât de reduse cantitățile încât am avut secetă iarna. E atipic pentru că în istoria măsurătorilor agrometeorologice, în care luăm umiditatea solului în 68 de puncte de la stațiile din câmp, pentru principalele culturi de toamnă, am avut practic prima iarnă în care am avut secetă”.

Practic, din cele șase luni de când a început anul agricol, în patru nu a plouat sau nins mai deloc. În multe zone din țară, însămânțatul la culturile de toamnă s-a făcut în condiții foarte dificile, din cauza pământului uscat. În județul Vaslui, de pildă, aproape jumătate din aceste culturi au răsărit neuniform sau deloc.

Iar prognozele meteo nu sunt optimiste. Până la finalul acestei luni, nu sunt anunțate ploi sau ninsori abundente. Luna martie poate veni cu episoade scurte de îngheț care ar afecta şi mai mult culturile.

Daniel Radu, fermier din Ilfov: ”Atât că mai avem temperaturi cu minus noaptea și încă o mai ține pe loc”.

Reporter: ”Și acum dacă folosesc termometrul, îmi apar 20 de grade la nivelul solului”.

Daniel Radu, fermier din Ilfov: ”Foarte mult pentru jumătatea lunii februarie”.

Reporter: Cât ar trebui să fie?

Daniel Radu: ”Eu aș fi preferat să avem 50 de centimetri de zăpadă și - 5 grade”.

Iuri Leteanu – fermier din Bacău: ”Zăpada nu a fost, iar vânturile bat foarte puternic favorizând vaporizarea apei din sol. După cum vedeţi, avem praf. Culturile cel mai afectate vor fi cele de grâu şi de rapiţă. Grâul arată foarte rău este afectat de geruri şi producţiile vor fi foarte mici”.

Toate astea vor provoca, inevitabil, cu noi creșteri de prețuri la alimente, spun fermierii.

Vlad Macovei, președinteșe Asociației "Forța Fermierilor": ”În toamnă, din păcate, a venit cu un dublu șoc, mai ales pentru cei din sectorul vegetal. A venit șocul scumpirilor la utilități, gaz, electricitate, combustibil. Și șocul scumpirii imputurilor, mai leş la îngrășăminte”.

Aceste probleme aduc din nou în discuție sistemele de irigații promise de ani buni de autorități şi rămase cel mult la stadiu de proiect.