Adolescenții jefuiți pe stradă de tâlhari cu cagule, în Cluj-Napoca. I-au amenințat cu cuțitul și le-au luat trotinetele

Doi adolescenți din Cluj-Napoca au fost amenințați cu un cuțit de către indivizi cu cagule care le-au furat apoi trotinetele. Unul dintre copii a cerut imediat ajutor polițiștilor. Agenții îi caută acum pe suspecți.

Cei doi minori, ambii de 14 ani, s-ar fi plimbat luni seară în jurul orei 20, cu trotinetele într-un cartier din Cluj. La un moment dat s-au oprit la un magazin unde unul dintre ei ar fi intrat să cumpere ceva, iar celălalt a rămas afară.

La scurt timp, doi tineri cu cagulă pe față s-au apropiat de el și au devenit agresivi. Între timp, ar fi ieșit și celălalt copil din magazin, iar indivizii au scos un cuțit cu care i-au amenințat și au plecat cu trotinetele lor.

Speriat, unul dintre copii a sunat la 112 și a cerut ajutor. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, iar oamenii legii sunt acum pe urmele celor doi hoți.

Între timp, în acest caz se fac cercetări pentru infracțiunea de tâlhărie calificată.

