România este de două ori mai expusă decât Turcia în caz de dezastru natural, din punct de vedere al asigurărilor

La noi, doar patru din cinci case sau apartamente sunt protejate cu o asigurare obligatorie pentru locuințe împotriva dezastrelor naturale, potrivit statisticilor oficiale.

România și Turcia sunt singurele țări din Europa unde aceste asigurări sunt obligatorii conform legii, însă turcii, loviți acum de această nenorocire, au asigurate mai bine de jumătate din case.

Cetățean: "Am avut, dar nu o mai am încă. A expirat. Poate și din motive financiare am trecut peste, un an, doi. Asta e, când banii nu ajung...".

Este unul dintre motivele pentru care 80% din locuințele din România nu sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale. Cu alte cuvinte, din cele 9,6 milioane de case și apartamente, câte sunt în total în România, conform Institutului Național de Statistică, doar 1,8 milioane au o poliță de asigurare obligatorie.

Dacă în București și județele dezvoltate precum Brașov sau Timiș, gradul de acoperire ajunge la o treime, în Vaslui, Teleorman sau Olt, numai 8% din locuințe sunt asigurate. Polița obligatorie ar oferi protecție pentru trei riscuri naturale: cutremur, alunecări de teren și inundații.

Cetățean: "E foarte important să ne protejăm în cazul unui cutremur sau al unui alt dezastru natural, e normal să te asiguri".

Reporter: "Faceți asta anual?".

Cetățean: "Anual și obligatoriu, și la mașină, și la casă".

Cetățean: "Doamne ferește să se întâmple cum s-a întâmplat la turci. Ce mai faci?".

În Turcia, acolo unde cutremurul a pus la pământ mii de clădiri, mult mai multe locuințe sunt asigurate în caz de cutremur. Oamenii, lasați fără nimic, vor primi bani ca să o ia de la zero.

Nicoleta Radu, director PAID: "Mai mult de jumătate din locuințele care au fost distruse vor fi reconstruite din banii obținuți din asigurări. În timp ce acolo asta este situația, la noi, dacă s-ar întâmpla un eveniment de magnitudinea celui din Turcia, vă imaginați că numai o locuință din cinci ar avea șansa să fie reconstruită din banii obținuți din asigurări".

Câte tipuri de asigurări obligatorii pentru locuințe există în România

În România sunt două tipuri de asigurări obligatorii pentru locuințe: una pentru construcțiile din materiale mai rezistente, din beton de pildă, care costă 20 de euro pe an, deci aproximativ 100 de lei și se asigură până la 20.000 de euro, în funcție de paguba produsă locuințe.

Al doilea tip de poliță este pentru locuințele din materiale mai puțin rezistente, cum ar fi cele din chirpici. În acest caz polița este 10 euro pe an, dar asigură numai 10.000 de euro.

Ce amendă riscă persoanele care nu și-au asigurat locuințele

Asigurarea este obligatorie, iar cei care nu o incheie riscă o amendă de până la 500 de lei, conform legii. Amenzi pe care însă autoritățile locale nu le dau. Puteți verifica dacă aveți o astfel de poliță sau când expiră, pe site-ul paidromania.ro, la secțiunea "Verifică PAD", și este nevoie doar de CNP și de adresă.

Pentru a avea locuința asigurată la întreaga ei valoare, e nevoie de o poliță facultativă, care acoperă mai multe riscuri, cum ar fi: furtună sau furt, dar și bunurile din casă, care nu sunt acoperite de asigurarea obligatorie. Doar un milion și jumătate de locuințe au o asigurare facultativă. În caz de dezastru, despagubirile ar urma să fie acordate din fondurile PAID, dar și cu ajutorul unor companii mari care se ocupă de reasigurarea riscurilor la nivel global.

Nu pot fi încheiate asigurări, nici obligatorii și nici facultate, pentru locuințele cu risc seismic grad 1, care sunt și cele mai expuse în caz de cutremur.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 07-02-2023 20:05