Siria: O fetiță de 7 ani și-a protejat fratele mai mic cu propriul trup, timp de 17 ore, sub dărâmături

Reprezentantul ONU, Mohamad Safa, cel care a distribuit fotografia pe Twitter, a anunțat că miniroo au stat sub dărâmături timp de 17 ore.

"Fetita de 7 ani care și-a ținut mâna pe capul fratelui ei pentru a-l proteja în timp ce au stat 17 ore sub dărâmături, a reușit în siguranță", a scris acesta, potrivit The Indian Express.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity... pic.twitter.com/J2sU5A5uvO