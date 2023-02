LIVE UPDATE Cutremure devastatoare în Turcia și Siria. Sunt 4.372 de morți și peste 15.000 de răniți. GALERIE FOTO și VIDEO

08:00 - Marți dimineața, a mai fost înregistrat un seism cu magnitudinea de 5,6 în Turcia.

07:56 - China va acorda Turciei ajutor în valoare de 6 milioane de dolari. De asemenea, Crucea Roșie din China va acorda un ajutor de urgență în valoare de 200.000 de dolari atât Turciei, cât și Siriei, informează Al Jazeera.

07:44 - Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că numărul morților ar putea depăși 20.000 de oameni.

07:34 - Un băiat de 14 ani a fost salvat de sub dărâmăturile din orașul Kahramanmaras la mai bine de 24 de ore după producerea primului seism.

