Pe parcursul a 4 ore, Nicușor Dan a analizat incidentul împreună cu responsabilii de la Apărare și Interne, dar și cu șefii Armatei și ai Forțelor Navale.

''Agresorul în războiul din regiune este Rusia'', a spus-o iar președintele, care însă a dat asigurări că toți cei care merg pe litoral nu au de ce să se teamă.

După o ședință care a părut că nu se mai termină, președintele Nicușor Dan a făcut cronologia evenimentelor de vineri și a afirmat că nu se pune problema unei greșeli umane.

Nicușor Dan: ”Este vorba despre o tehnologie nouă, dezvoltată în contextul războiului, nici măcar de la începutul războiului. România este într-un proces de înzestrare. Suntem într-un proces de adaptare față de o tehnologie nouă. Am avut și mine și drone maritime care au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime pentru că autoritățile statului au acționat corespunzător".

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Șeful statului a explicat că primii specialiști au ajuns la fața locului după o jumătate de oră de la alertă, adică în jurul orei 6 și 45 de minute. Abia la 10 au aflat de la ucraineni că drona urma să se autodetoneze și au decis evacuarea completă a perimetrului. 

Cât despre ancheta care ar trebui să lămurească cum au ajuns dronele în Portul Constanța, șeful statului crede că vom avea primele rezultate în 7-10 zile. Până atunci, a cerut autorităților responsabile să suplimenteze echipele de intervenție, care fac misiuni de cercetare și de recunoaștere în teren.

Stațiunile de pe litoral funcționează normal

Nicușor Dan: ”Există un dialog constant cu Ucraina și era prevăzută o formă de protocol care să cuprindă aceste evenimente și ca ultim argument avem un război care a început de aproape 4 ani, efect secundar am avut și mine și drone maritime care au ajuns în România și nu au fost victime pentru că instituțiile statului au acționat corect".

Drona care a ajuns vineri în Portul Constanța era ucraineană și făcea parte dintr-un set de patru. Toate erau încărcate cu explozibil.

Șeful statului a negat informația potrivit căreia dronele ucrainene urmăreau un vas din flota fantomă a Rusiei.

Între timp, hotelierii spun că o parte dintre turiștii care aveau rezervări pe litoral au sunat alarmați la hoteluri. Cei din domeniul ospitalității precizează că stațiunile turistice funcționează normal.