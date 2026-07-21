Colegiul Medicilor Stomatologi atrage atenția că România are un excedent de dentiști, iar sistemul public alocă doar unu la sută din fondurile Casei de Sănătate serviciilor prestate de aceștia.

Tineri absolvenți, fără loc de muncă după facultate

Gabriel Huzum a terminat anul trecut Facultatea de Medicină Dentară, dar nu și-a găsit încă un loc de muncă. De 8 luni prestează o activitate neplătită la cabinetul Fundației Bucuria Darului din Brașov, care oferă tratamente gratuite oamenilor nevoiași.

Gabriel Huzum, medic stomatolog: „Am întrebat dacă pot să vin ca voluntar, să ajut și apoi am continuat. Am și căutat în paralel, doar că mi-am dat seama că mai am nevoie de puțină experiență.”

Mihai Costenco, medic stomatolog: „Pacientul poate că e reticent, dacă nu are un palmares în spate și poate de aia cabinetele au o reținere să ia tineri debutanți.”

România are prea mulți dentiști, dar pacienții merg rar la medic

Potrivit Colegiului Medicilor Stomatologi, România are 25.000 de dentiști activi, adică unul la 735 de locuitori. Asta în vreme ce media Uniunii Europene este de unul la 1.230 de oameni. În același timp, românii se prezintă la stomatolog o dată la trei ani, pentru că nu-și permit să plătească tratamentele.

Femeie: „Am văzut că acum sunt în rate și cred că asta e singura modalitate, la ora actuală, pentru noi, oamenii de rând.”

Reporter: „Când ați avut ultima dată nevoie?”

Bărbat: „Ieri, ieri!”

Reporter: „Cât ați dat?”

Bărbat: „Pe o mică plombă 200 de lei.”

Colegiul Medicilor Stomatologi cere schimbări

Pentru a stopa excedentul de medici și subfinanțarea cronică din sistem, Colegiul Medicilor Stomatologi cere creșterea bugetului alocat de Casa de Sănătate pentru serviciile dentare, în paralel cu reducerea cifrei de școlarizare a facultăților de profil.

Pe de altă parte, concurența între doctori ar putea duce la ieftinirea serviciilor, sunt de părere unii dintre pacienți.

Dr. Bogdan Baldea, vicepreședinte CMSR: „Ipoteza cum că un număr foarte mare va duce la scăderea prețurilor este, din punctul meu de vedere, falsă. Scăderea sub un anumit standard pune în pericol sănătatea pacienților.”

Facultățile stabilesc singure numărul de locuri

Ministerul Educației susține că cifra de școlarizare în domeniul sănătății are avizul ministerului de profil, iar universitățile de medicină stabilesc în mod autonom cum împart locurile pe facultăți și programe de studiu.

Anul trecut, au fost în jur de 2 candidați pe un loc la toate facultățile de stomatologie din țară.

Pentru a fi admis pe locurile subvenționate de stat, candidații au avut nevoie, în medie, de punctaje echivalente unor note de peste 7,50 – 8,00, în timp ce la taxă pragul a coborât ușor sub această valoare.