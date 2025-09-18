Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv cu suspendare pentru agresiune sexuală asupra unei femei

18-09-2025 | 14:52
visarion alexa

Preotul Visarion Alexa de la Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" din Cartierul bucureştean Militari a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani şi jumătate închisoare cu suspendare.

 

Mihaela Ivăncică

Curtea de Apel Bucureşti a respins joi atât apelul preotului, cât şi pe cel al victimei, fiind menţinută sentinţa aplicată de instanţa inferioară.

Instanţa l-a obligat pe Visarion Alexa să-i plătească părţii vătămate 2.700 de lei daune materiale şi 35.000 de lei daune morale.

Procurorii susţin că agresiunea a avut loc pe 23 aprilie 2022, în altarul de vară al unei biserici din Bucureşti, victimă fiind o enoriaşă venită la spovedanie.

Visarion Alexa era unul dintre cei mai populari preoţi din Capitală, cu prezenţe la emisiuni radio şi tv.

Imediat după izbucnirea scandalului, el a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, însă o instanţă a decis ca el să fie eliberat şi plasat sub control judiciar.

Patriarhia Română a anunţat că preotul şi-a recunoscut faptele în faţa unei comisii a Arhiepiscopiei Bucureştilor, el fiind suspendat de la slujire şi retras din funcţia de paroh.

"Comisia de disciplină din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor i-a solicitat preotului Visarion Alexa o declaraţie personală pe marginea faptelor de care a fost acuzat recent. Acesta a recunoscut fapta incriminată de probatoriul consemnat şi în stenogramele devenite publice, refuzând să ofere însă detalii amănunţite şi invocând faptul că avocata sa l-a sfătuit să fie reţinut în declaraţii", informa atunci purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

Sursa: Agerpres

