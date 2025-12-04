Dispozitivul care le poate salva viața turiștilor care merg în zonele de risc de la Bâlea Lac. Pot fi ajutați mai repede

04-12-2025 | 08:24
Salvamontiștii sibieni au montat la Bâlea Lac un aparat unde turiștii pot verifica dacă detectoarele lor de avalanșă funcționează corect. Un aparat similar a fost montat și la o cabană din apropiere. 

Octavian Moldovan

Astfel, turiștii pot face un ultim control înainte de a intra în zonele cu risc.

Dispozitivul le poate salva viața celor surprinși de avalanșe.

Semnalul emis îi ajută pe salvamontiști să îi găsească rapid.

În Munții Făgăraș, riscul de avalanșă este ridicat în aceste zile. Zăpada ajunge în unele locuri la 50 de centimetri și este instabilă la suprafață.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să urce pe munte doar cu echipament complet de iarnă.

Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă.

Două persoane au decedat sâmbătă în Munţii Făgăraş, zona Vârfului Netedu, iar alta a fost salvată şi transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa.

Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga.

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

