Dispozitivul care le poate salva viața turiștilor care merg în zonele de risc de la Bâlea Lac. Pot fi ajutați mai repede

Salvamontiștii sibieni au montat la Bâlea Lac un aparat unde turiștii pot verifica dacă detectoarele lor de avalanșă funcționează corect. Un aparat similar a fost montat și la o cabană din apropiere.

Astfel, turiștii pot face un ultim control înainte de a intra în zonele cu risc.

Dispozitivul le poate salva viața celor surprinși de avalanșe.

Semnalul emis îi ajută pe salvamontiști să îi găsească rapid.

În Munții Făgăraș, riscul de avalanșă este ridicat în aceste zile. Zăpada ajunge în unele locuri la 50 de centimetri și este instabilă la suprafață.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să urce pe munte doar cu echipament complet de iarnă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













