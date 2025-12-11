Revoltă în Brașov, după tăierea a zeci de pini considerați sănătoși. Localnicii au sesizat Garda Forestieră

11-12-2025 | 17:43
Peste cincizeci de pini au fost retezați într-o pădure-parc din zona centrală a Brașovului, pe motiv că ar putea cădea peste oamenii care se plimbă pe alei.

Ciprian Pârvu

Localnicii sunt însă revoltați și au făcut mai multe sesizări la Garda Forestieră – măsura li se pare exagerată, mai ales că mulți dintre arborii tăiați par sănătoși. Comisarii vor face verificări în teren.

Cei care locuiesc în zonă spun că s-au trezit cu drumul închis și utilajele în acțiune. S-au îngrozit când au văzut pinii doborâți.

Andrei Timofte, localnic: „Este o zonă super faină, de care noi încercăm să avem grijă. Au venit, au tăiat, nu spune nimeni nimic, au închis strada. Noi nu am văzut niciun copac bătrân și bolnav, toți par super sănătoși.”

Cincizeci și unu de arbori au fost retezați de la rădăcină. Oamenii sunt convinși că ar fi rezistat și la vânturi puternice.

paduri
Cum se fură lemn chiar prin sistemul de urmărire a transporturilor. Doar 1% din tăierile ilegale sunt depistate

Daniela Crăciun, localnică: „Au spus că pun în siguranță ca să nu cadă copacii pe turiști sau pe oamenii care trec, doar că i-am arătat: sunt pini, adică buștenii sunt sănătoși, nu au nimic. Acum ce o să facem, o să tăiem toți copacii din România de pe lângă drum?

Regia care administrează pădurea susține că decizia a fost luată în urma unui accident petrecut în luna iunie, pe o altă stradă din Brașov.

Atunci, un tânăr de 27 de ani a murit după ce un copac aparent sănătos a căzut peste el din senin, într-o zi fără vânt.

Alexandra Constantin, responsabil fond forestier la Regia Pădurilor Kronstadt: „Am hotărât că ar fi bine să verificăm și alte zone. S-au inventariat arborii, s-a făcut marcarea în zona respectivă, s-a trimis la avizare către Garda Forestieră.”

Instituția recunoaște că a aprobat operațiunea, însă a anunțat că își va trimite comisarii pe teren, pentru a verifica dacă tăierile au respectat întocmai acordul.

O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

