Rețea de falsificatori prinsă de DIICOT. Documente contrafăcute vândute cu până la 3.000 de euro bucata

Cinci persoane au fost reținute pentru treizeci de zile, iar alta a fost plasată sub control judiciar, după ce ar fi imprimat și vândut acte false.

Este vorba despre cărți de identitate, permise de conducere, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă.

Pentru fiecare document, suspecții cereau între 2.000 de lei și 3.000 de euro. Ar fi avut până acum zeci de clienți.

La percheziții, anchetatorii au găsit, printre altele, documente, imprimante profesionale și sume de bani în lei și în euro.

Ancheta DIICOT a vizat destructurarea grupării, ai cărei membri sunt acuzați de fals informatic, înșelăciune, șantaj, fals în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată.

