Calea Victoriei redevine pietonală. Activități culturale și recreative pentru toate vârstele. Ce restricții de trafic vor fi

Calea Victoriei redevine în acest sfârșit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare și întâlniri în aer liber.

Vor fi organizate activități culturale și recreative pentru toate vârstele, oferite de artiști stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol și interacțiune directă cu publicul.

În intervalul orar 10:00-17:30, vizitatorii sunt invitați și la Casa Filipescu-Cesianu – Muzeul Municipiului București, unde pot explora expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților, Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”. Accesul se face pe bază de bilet, potrivit ARCUB.

„Proiectul „Străzi deschise – București, Promenadă urbană” susține o relație nouă între locuitori și oraș, oferind, în fiecare sfârșit de săptămână, un traseu animat de artă, mișcare și interacțiune culturală. Calea Victoriei s-a consolidat astfel ca un spațiu comunitar autentic, care crește organic, weekend după weekend, într-o arteră pietonală vie – un loc de promenadă, socializare și reconectare cu orașul”, conform ARCUB.

Detalii despre programul „Străzi Deschise” pot fi accesate atât pe www.arcub.ro, cât și pe paginile de social media Străzi deschise – București și ARCUB.

Restricții rutiere

Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 9 și 10 august, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor.

Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor.

Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 9:00.

Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și strada Christian Tell (segmentul cuprins între str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) devin pietonale în zilele de 9 și 10 august, între orele 10:00 și 22:00.

Proiectul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB și PROEDUS.

