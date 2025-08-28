Restricţii de trafic pe autostrăzi. Se lucrează în mai multe zone

Stiri actuale
28-08-2025 | 10:42
Lucrări autostradă
Getty Images

În perioada următoare vor fi mai multe restricţii de trafic pe autostrăzi, pentru montarea unor panouri fonoabsorbante sau pentru realizarea unor lucrări de reparaţii, anunță Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

autor
Claudia Alionescu

Traficul este restricţionat pe sensul de mers spre Bucureşti al autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 11, fiind deviat pe sensul de mers spre Piteşti, unde se circulă pe o bandă pentru fiecare direcţie, pentru a permite efectuarea de lucrări specifice la structura de rezistenţă a podului peste D.N.C.B.

Până la data de 30 august, pe autostrada A1 sensul Sibiu – Deva, la kilometrul 308, este restricţionată circulaţia pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgenţă, pentru executarea unor lucrări de reparaţii la rosturile de dilataţie, precizează Infotrafic.

Până în 8 septembrie, circulaţia rutieră este închisă pe autostrada A1 sensul Piteşti – Bucureşti, la kilometrul 11, pentru continuarea lucrărilor de reparaţii curente la pasajul de cale ferată, mai spune sursa citată.

În această perioadă, traficul se desfăşoară deviat pe sensul către Piteşti, unde se circulă în ambele direcţii.

Citește și
Tiruri autostradă
Restricții pentru camioane pe drumurile din 15 județe, impuse de CNAIR din cauza caniculei. Ce transporturi fac excepție

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulaţie, să evite depăşirile periculoase şi orice manevră riscantă şi să păstreze în mers o distanţă corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiţii de siguranţă.

Accident în Germania, cu patru români morți. Polițiștii i-au găsit după ce telefonul unuia dintre ei a sunat automat la 112

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, autostrazi, restrictii de circulatie,

Dată publicare: 28-08-2025 10:36

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Ungaria ajustează restricțiile pentru camioane peste 7,5t. Noile intervale permit transport mai ușor
Stiri externe
Ungaria ajustează restricțiile pentru camioane peste 7,5t. Noile intervale permit transport mai ușor

Autorităţile ungare au modificat intervalele în care sunt instituite restricţii de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone, în perioada 16 - 17 august, anunţă Poliţai de Frontieră.

Restricții pentru camioane pe drumurile din 15 județe, impuse de CNAIR din cauza caniculei. Ce transporturi fac excepție
Stiri actuale
Restricții pentru camioane pe drumurile din 15 județe, impuse de CNAIR din cauza caniculei. Ce transporturi fac excepție

Sâmbătă, 26 iulie 2025, între orele 12:00 și 20:00, se aplică restricții de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 7,5 tone, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Noi restricții de circulație pe Podul Prieteniei din cauza caniculei. Cum se va circula între Giurgiu și Ruse
Stiri actuale
Noi restricții de circulație pe Podul Prieteniei din cauza caniculei. Cum se va circula între Giurgiu și Ruse

Poliţia Română de Frontieră anunţă că, începând de vineri, 4 iulie, pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse vor fi instituite restricţii de circulaţie, în timpul zilei, între orele 10.00 - 20.00.

Restricții de circulație pe mai multe tronsoane de pe Valea Oltului. Au loc lucrări de consolidare a versanţilor
Stiri actuale
Restricții de circulație pe mai multe tronsoane de pe Valea Oltului. Au loc lucrări de consolidare a versanţilor

Circulaţia rutieră pe Valea Oltului se desfăşoară cu întreruperi, sâmbătă, în condiţiile în care unele tronsoane ale drumului naţional 7 sunt închise parţial, pentru realizarea unor lucrări de consolidare a versanţilor.

Restricții de circulație pe timp de noapte, instituite la Los Angeles. Poliția a început să efectueze „arestări în masă”
Stiri externe
Restricții de circulație pe timp de noapte, instituite la Los Angeles. Poliția a început să efectueze „arestări în masă”

Primarul din Los Angeles, Karen Bass, a anunţat că, începând din noaptea de marţi spre miercuri, se instituie restricţii de circulaţie la Los Angeles, ca măsură de urgenţă, scrie CNN.

Recomandări
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei
Stiri externe
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Stiri Politice
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Cine este polițistul care l-a prins agresorul livratorului din Bangladesh. Era în timpul liber când a intervenit
Stiri actuale
Cine este polițistul care l-a prins agresorul livratorului din Bangladesh. Era în timpul liber când a intervenit

Poliţistul care a intervenit prompt după ce un tânăr de 20 de ani a lovit un livrator din Bangladesh, spunându-i că este „invadator” şi cerându-i să se întoarcă în ţara sa se numește Andrei Jianu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59