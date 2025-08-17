Mai multe transporturi agabaritice vor circula pe drumurile din România. Unele trasee vor fi afectate

17-08-2025 | 11:45
În perioada 17-18 august mai multe transporturi agabaritice se vor deplasa pe drumurile naţionale şi autostrăzile din România, fiind impuse posibile restricţii de trafic pe traseele afectate.

Sabrina Saghin

Duminică, începând cu ora 22:00, un transport agabaritic cu o masă de 106 tone se va deplasa pe traseul: Şelimbăr - DN1 - A1 - DN 66 - DNVO66B - DN 66 - DN 65F - DEX 12 - DN 65G - DN 65 - DN 65B - A1 - DNCB - DN 6 - DN 6H - DN 6 - DN 5B – Giurgiu, informează centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Român

Transportul este efectuat cu un camion special şi va fi însoţit de echipaje ale Poliţiei Rutiere pentru siguranţa participanţilor la trafic.

Luni, începând cu ora 06:00, vor fi puse în mişcare 12 transporturi agabaritice pe ruta: Intersecţia A1 Sibiu/DJ 106 - A1 - Boiţa.

Fiecare transport este format din camioane cu o lungime de 48 de metri şi o masă de 116 tone. Şi acestea vor fi escortate de poliţie, iar şoferii sunt sfătuiţi să manifeste prudenţă în zonele vizate. 

Sursa: Agerpres

