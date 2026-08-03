„Astăzi, în intervalul orar 12:00 - 20:00, în condiţiile avertizării meteorologice cod roşu emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopţi tropicale şi disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele Arad, Bihor şi Satu Mare”, informează luni Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, scrie News.ro.

Ce transporturi sunt exceptate

Exceptate de la aceste restricţii sunt transporturile: de persoane; de animale vii şi produse perisabile de origine animală şi vegetală; vehiculelor care participă la intervenţii în caz de forţă majoră; funerare; poştale; de echipamente de prim ajutor; pentru distribuire de carburanţi; de mărfuri sub temperatură controlată; pentru tractări vehicule avariate; pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate; cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării; de apă îmbuteliată şi băuturi răcoritoare; de produse provenite din exploatări agricole; militare implicate în exerciţii multinaţionale; rutiere în cadrul Sistemului Garanţie-Returnare (SGR); de produse alimentare diverse (produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, pişcoturi şi biscuiţi, produse de patiserie şi de cofetărie conservate, zahăr şi produse conexe, cacao, ciocolată şi produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai şi produse conexe, condimente şi mirodenii, produse nutriţionale speciale, diverse produse alimentare şi produse uscate, sucuri şi băuturi alcoolice şi nealcoolice, inclusiv apa minerală).

Recomandări pentru şoferi

„În condiţiile valului de căldură persistent, în special în cazul călătoriilor pe distanţe lungi, este util să verificaţi prognoza meteo şi eventualele restricţii sau avertizări de trafic înainte de plecare”, precizează Centrul INFOTRAFIC.

Poliţiştii recomandă şoferilor: