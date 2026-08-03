Specialiștii spun că fenomenul a luat amploare în ultimii ani, pe fondul influenței rețelelor de socializare, unde fetele încearcă să reproducă tutorialele de înfrumusețare. Pielea copiilor este mult mai sensibilă, iar folosirea repetată a acestor produse poate provoca alergii pe viață, avertizează medicii.

Sunt filmulețe în care rutina de curățare a tenului ori aplicarea machiajului sunt explicate, în detaliu, de fete de până la 10 ani.

Trendul este perceput ca un joc, însă poate avea consecințe grave. O mamă povestește că a ajuns la dermatolog cu fiica ei, în vârstă de 9 ani.

Mamă: „A început să-mi ceară diferite creme și machiaje pe care le-a văzut pe internet, ca să se joace, să se aranjeze în casă. Voia să imite influencerii. După câteva luni, i-a apărut pe piele o dermatită severă, o roșeață intensă și umflături pe față.”

Un studiu realizat în Finlanda arată că alergia la cosmetice a devenit una dintre cele mai frecvente forme de dermatită de contact înregistrate în ultimii 20 de ani la copii. Și specialiștii de la Societatea Română de Dermatologie au observat că fenomenul este în creștere. Tot mai mulți copii ajung la medic din cauza folosirii cosmeticelor pentru adulți.

Prof. univ. dr. Anca Zbranca, medic dermatolog, Societatea Română de Dermatologie: „Pielea copilului este o sugativă, care nu are acele bariere ca pielea adultului, deci substanțele pătrund în circuitul pielii și pot face și alte leziuni. În general, sunt iritații și dermatită de contact.”

Elena Filip, psihoterapeut: „Observăm machiajul ca parte din jocul de rol, imită foarte mult părinții la această vârstă, își imită personajele principale preferate. Recomandăm părinților să nu uite de stabilirea regulilor. Limitele se formulează cu calm.”

Corespondent Știrile ProTV: „Dacă un copil de până la 10 ani folosește, de exemplu, un fond de ten sau un fard de pleoape pentru adulți, după a treia sau a patra utilizare, pe pielea lui se poate instala dermatita de contact, spun medicii. Ulterior pot apărea alergii la unele ingrediente din cosmetice.”

Chiar și după tratament, alergiile îi pot urmări pe copii și la maturitate, avertizează medicii.