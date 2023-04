Reședința premierului canadian Justin Trudeau a fost închisă din cauza șoarecilor morți din pereți

Premierul Canadei, Justin Trudeau, a petrecut anii copilăriei în această casă pe când tatăl său era premier, dar după ce a preluat el puterea în 2015 și-a schimbat locuința și nu a mai dorit să revină în casa copilăriei.

Documentele, obținute de National Post, subliniază faptul că în zeci de ani de neglijență reședința oficială a premierului a ajuns plină de mucegai, cu geamurile crăpate, instalațiile sanitare defecte și un sistem electric, un adevărat pericol de incendiu.

O Canada.

PM's official residence closed following discovery of walls full of dead rodents https://t.co/t45bwC5ZbQ via @nationalpost