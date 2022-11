Xi Jinping a cedat și l-a certat în public pe Justin Trudeau. Imaginile au făcut înconjurul internetului. VIDEO

Discuţia a avut loc în marja summitului G20 din Indonezia. Xi i-a vorbit lui Trudeau în mandarină, zâmbind tot timpul, dar în momentul în care interpretul a tradus în engleză s-a dovedit că ceea ce spunea liderul chinez era, de fapt, mai puţin prietenos, relatează CNN.

„Tot ceea ce am discutat a fost scurs în presă şi acest lucru nu este adecvat”, a spus traducătorul lui Xi.

Trudeau a dat din cap, iar Xi a vorbit din nou.

„Şi nu aşa s-a desfăşurat conversaţia”, a tradus interpretul. „Dacă a existat sinceritate din partea dumneavoastră, atunci vom discuta cu o atitudine de respect reciproc, altfel ar putea exista consecinţe imprevizibile”, îl avertizează Xi, în mandarină, pe liderul canadian, potrivit News.ro.

Traducătorul lui Xi încearcă să traducă ceea ce s-a spus, dar ajunge doar la „Dacă a existat sinceritate din partea dumneavoastră”, moment în care intervine Trudeau:

„În Canada, noi credem într-un dialog liber, deschis şi sincer. Vom continua să lucrăm împreună într-un mod constructiv, dar vor exista lucruri asupra cărora nu vom fi de acord”, adaugă premierul canadian.

„Să creăm mai întâi condiţiile”, răspunde Xi, potrivit traducătorului.

Liderul chinez îi strânge apoi mâna lui Trudeau şi pleacă împreună cu alţi oficiali din anturajul său.

Chinese President Xi Jinping criticized Canadian Prime Minister Justin Trudeau in person over alleged leaks of their closed-door meeting at the G20 summit, in a rare public display of annoyance by the Chinese leader https://t.co/XJ5f0bGn21 pic.twitter.com/fW55EEOF4L