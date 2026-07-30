Camera Deputaților a adoptat miercuri noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), care simplifică autorizarea unor lucrări și reduce termenele de aprobare.

Una dintre principalele noutăți este introducerea unei proceduri de notificare a autorităților locale, cu un termen de răspuns de 15 zile, pentru construcții precum garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și anexe de până la 50 de metri pătrați. Măsura se aplică doar în mediul rural și în afara zonelor metropolitane.

Tot în mediul rural, o locuință unifamilială cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați va putea fi construită pe baza unor proiecte realizate de specialiști sau a unor proiecte-tip puse la dispoziție de autoritățile locale.

„Codul Urbanismului aduce simplificări substanțiale în domeniul construcțiilor, dar și rigoare și responsabilitate pentru instituțiile publice implicate. Digitalizăm procesele de avizare, legea oferă siguranță în amenajarea localităților în care trăim, și înseamnă 972 de milioane de euro din fonduri nerambursabile, pe care România nu le va pierde prin adoptarea acestui jalon inclus în PNRR”, a declarat Cseke Attila, conform unui comunicat.

Reguli noi pentru orașe și litoral

În marile orașe, dezvoltatorii care construiesc peste 500 de locuințe vor contribui financiar la realizarea infrastructurii locale, inclusiv grădinițe, creșe și școli pentru viitorii locatari. Ministerul precizează că noul Cod nu modifică legislația privind spațiile verzi, iar acestea nu vor putea fi diminuate.

Pentru litoralul românesc, legea stabilește obligativitatea elaborării unei reglementări urbanistice specifice în cel mult un an și aprobarea acesteia în maximum cinci ani.

Registru național și noi responsabilități

Noul Cod introduce Registrul Național al Construcțiilor și noi reguli pentru certificarea firmelor din domeniu, cu scopul de a crește calitatea lucrărilor și siguranța construcțiilor.

Totodată, proiectanții și ceilalți specialiști implicați în procesul de avizare vor avea răspundere legală pentru activitatea desfășurată.

În cazul Bucureștiului, Codul prevede aplicarea referendumului privind urbanismul. Începând cu 1 noiembrie 2028, toate certificatele de urbanism și autorizațiile de construire vor fi emise de Primăria Municipiului București, după transferul specialiștilor din primăriile de sector și aprobarea metodologiei de reorganizare.