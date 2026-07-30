Bioloagă: „Floarea este de culoare roz, cu o pată vișinie centrală, o coloană de stamine, caracteristică plantelor din această familie.”

Aceasta este floarea de hibiscus care a stabilit un nou record pentru Grădina Botanică din Iași. Are nu mai puțin de 28 de centimetri în diametru.

Femeie: „Nu am văzut până acum, sincer, flori așa mari, cu toate că am crescut la țară.”

Bărbat: „Foarte frumos, e ceva ce nu vezi în fiecare zi și nu vezi oriunde.”

Femeie: „Mi se par foarte frumoase, le știu de mulți ani, vin în fiecare an, sunt spectaculoase.”

Specia, apreciată pentru rolul ei ecologic, este îngrijită la Iași de 9 ani.

Florile sunt vizitate de albine, bondari, fluturi și chiar de păsări colibri în mediul natural de pe continentul american, spun biologii.

Lidia Adumitresei, biolog al Grădinii Botanice din Iași: „Floarea pe care o vedeți ține, de regulă, o singură zi și apar alte flori, în fiecare zi.”

Florile de hibiscus au, de regulă, între 6 și 20 de centimetri în diametru și cresc în zonele umede, pe malurile râurilor și în mlaștini.