Tragedia s-a produs miercuri, în zona localității Urseni, din județul Timiș. Șoferița nu s-ar fi asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată, fără barieră. Semnalele acustice și luminoase nu funcționează acolo din cauza lucrărilor feroviare.

Mașina a fost izbită de trenul care plecase din Timișoara cu destinația Mangalia. 87 de călători erau în vagoane.

Bărbat: „Eu eram în față, iar controlorul a spus că a dat într-o mașină și a luat-o din plin.”

Bărbat: „Am auzit bubuiturile și am zis că lucrează la calea ferată.”

Autoturismul a ajuns pe câmp, iar femeia de 36 de ani a rămas blocată în caroseria distrusă.

A fost scoasă de pompieri în stare de inconștiență și transportată la spital. Din cauza rănilor, medicii au declarat apoi decesul.

Locotenent Elena Rădulescu, purtător de cuvânt ISU Timiș: „Călătorii din tren nu au necesitat îngrijiri medicale.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.