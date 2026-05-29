Din păcate tot mai multe persoane se simt vinovate și sunt stresate de abaterile de la dietă, care sunt inevitabile atunci când ieșim din programul nostru controlat și disciplinat.

Nu poți merge în vizită cu caserola de mâncare dietetică după tine și nici nu poți refuza invitația la un grătar de teamă să nu încalci regulile impuse de cura de slăbire.

Aflați că nu există o dietă perfectă prescrisă de un nutriționist, alimentația optimă pentru tine trebuie să o descoperi singur.

O alimentație sănătoasă și echilibrată înseamnă să mănânci produse care-ți plac, să-ți satisfaci nevoile energetice și nutriționale, să ai grijă și de corpul tău dar și de bacteriile intestinale cu care coabitam și care au un meniu total diferit decât cel recomandat pentru slăbit.

Dieta potrivită pentru tine trebuie să fie un mod de alimentație pe care îl poți respecta pe termen lung, care să fie flexibil, fără reguli drastice, care nu-ți impune niciun fel de restricții. Să poți să te bucuri de momentele în care mănânci dulciuri sau fast-food fără să te simți vinovat!

Perfecționismul nu e bun în niciun aspect al vieții noastre, el presupune o rigiditate combinată cu idealism, înseamnă o dorință iluzorie de a le face pe toate foarte bine, perfect chiar! În nutriție perfecționismul aduce după sine diete stricte, reguli absurde, dictatură cu privire la alegerile alimentare.

Se ignoră cu totul starea de bine, nevoile corpului și plăcerea. Nu e de mirare că mai devreme sau mai târziu cedăm psihic și renunțăm, fapt care ne face să fim supărați pe noi pentru că nu am reușit să fim perfecți!

Vă propun o schimbare de atitudine: nu trebuie să fiți perfecți, ci doar asumați! Legea 80/20 are un obiectiv mai realist, bazat pe un compromis între voință și putință: în 80% din timp să avem o alimentație echilibrată, iar în 20% din timp să ne relaxăm.

Raportat la o săptămână de 7 zile, asta înseamnă să fim "cuminți" minim 5 zile și să ne facem poftele/plăcerile în weekend. La sfârșit de săptămână avem timp liber, ne trezim mai târziu și e normal că programul alimentar să fie diferit și la cantitate și la conținut.

Nicio problemă, nicio tragedie, nu ne îngrășăm dintr-o masă și nici nu slăbim dacă sărim peste una. Alegeți-vă o zi pe săptămână în care să uitați de diete, număr de calorii și reguli de nutriție- avem nevoie de această libertate, este esențială pentru echilibrul nostru psihic.

Încercați să vă bucurați de mâncare fără să vă judecați! Nu există permis și interzis, bine și rău. Lăsați mâncarea să fie ceea ce trebuie să fie: o sursă de nutrienți, o hrană, o bucurie pentru sufletul vostru. Iar de mâine, sau de luni, suntem din nou cuminți!