România, la 18 ani după aderarea la UE. “Noi nu mai realizăm acum cât de triști, disperați și săraci eram înainte”

Românii trăiau, la 1 ianuarie 2007, un moment istoric. După 45 de ani de comunism și o tranziție dureroasă, venea, în sfârșit, aderarea la Uniunea Europeană. Un vis al libertății și al prosperității care, cu doar câțiva ani înainte, părea de neatins.

Pentru milioane de români, aderarea avea să aducă șansa unei vieți normale, libere și așezate.

Jurnalist cu zeci de ani de experiență, Paula Săcui este editorul jurnalului PRO TV de la ora 19, cea mai urmărită emisiune de știri din România, prezentată de Andreea Esca. Prin mâinile ei trec toate informațiile, care sunt verificate ultima oară, înainte de a fi difuzate pe post.

Paula își amintește limpede entuziasmul acelor momente istorice– dar și uitarea care pare să ne cuprindă treptat, după 18 ani.

“Acum ni se pare că alții au mai mult în farfurie”

Paula Săcui: „Eram în sfârșit acolo unde ne doream de foarte mulți ani. Eram în Europa. În sfârșit, România adera la Uniunea Europeană. Dar iată că acum, după 18 ani, la majorat, pare că nu-și găsește locul la masă.

Ni se pare că alții au mai mult în farfurie. Poate că au, poate că au făcut mai multe decât noi ca să aibă. Este o frustrare și o nemulțumire în societate. Parcă am uitat că trebuie să ne bucurăm de acest mare dar”.

“Noi nu mai realizăm acum cât de triști, cât de disperați, cât de săraci eram în anii 2000”

O simplă privire în urmă, spre anii dinaintea aderării la UE, ar trebui să fie suficientă ca să ne trezească recunoștința, e de părere Paula.

„Am văzut zilele trecute niște imagini din anii 2000 și m-a trecut un fior. Noi nu mai realizăm acum cât de triști, cât de disperați, cât de săraci, cât de dezorientați eram, câte lucruri ne frământau și cât de mult voiam, de fapt, să fim și noi în rândul lumii, în Europa, să putem să călătorim liber, să putem să vedem toate minunile din Europa asta splendidă, să fim egali cu ceilalți.”

“Nu, nu era bine pe vremea lui Ceaușescu. Eram doar noi mai tineri”

Paula Săcui: „Nu trece săptămână în care să nu aud, "Dom'le, ce bine era pe vremea lui Ceaușescu." Nu, nu era bine pe vremea lui Ceaușescu. Ăsta este adevărul. Eram doar noi mai tineri. Mai bine nu era, pentru că oamenii nu puteau să spună ce gândesc, pentru că se fereau, pentru că intrau în alimentară și singurul miros pe care îl simțeai în alimentară era cel de pește oceanic, pentru că toate galantarele erau goale.

O să spuneți că "da, dar n-a murit nimeni de foame. Toți se descurcau". Da, dar nu cred că asta era ideea, să te descurci. Noi am rămas cu descurcăreala asta în continuare și ni se pare că cine se descurcă este câștigător. Poate că și clasa politică ne-a dus în direcția asta, că numai descurcăreții rezistă.

Dar nu, nu era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Nu aveam de niciunele. Unii așteptau sâmbăta să vină Dallas-ul, ca să vină apa caldă. În casă era foarte frig. Toți eram îmbrăcați în maro, în gri, în negru, toți eram la fel, totul era uniformizat. Deci eu zic că acum, cu mintea de 18 ani, l-a majorat. Să ne gândim ce mare bine ni s-a întâmplat de fapt, și să apreciem această aderare a României la Uniunea Europeană”.

Pentru Paula Săcui, 2007 a fost un an-simbol – nu doar prin aderarea României la UE, ci și prin felul în care televiziunea devenise oglinda unei societăți în continuă transformare.

Chiar și “psihoze naționale” precum „cazul Elodia”, spune ea, au arătat cât de ușor poate fi deturnată atenția publică.

“La un moment dat, toți eram detectivi, toți o căutam pe Elodia, toți făceam scenarii, toți ne imaginam lucruri. Cred că se putea scrie un roman fluviu din dispariția Elodiei Ghinescu. Sper să nu ne mai întâlnim cu un subiect de genul ăsta niciodată, pentru că din ceva foarte grav și foarte trist ne-am dus ușor în derizoriu”, spune Paula.

