Record pe piața românească de artă religioasă: o icoană pictată de Nicolae Grigorescu, vândută cu 90.000 de euro în 8 minute

15-12-2025 | 20:12
Record pe piața românească de artă religioasă. O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a fost vândută cu 90 de mii de euro în doar 8 minute.

autor
Roxana Hulpe

Este cel mai mare preț obținut vreodată la noi pentru o icoană, într-un an care confirmă interesul tot mai mare pentru această formă de artă.

Corespondent Știrile PROTV: ''Lucrarea care o înfăţişează pe Fecioara Maria cu pruncul Iisus a pornit de la preţul de 18 mii de euro şi în doar 8 minute şi 35 de secunde s-a adjudecat suma de 90 de mii de euro - un record pentru piaţa sacră de la noi. A cumpărat-o un colecţionar care a participat online la licitaţie. A fost achitata şi ridicată de proprietar chiar a doua zi, însă ea e în patrimoniul naţional şi chiar dacă s-ar muta din ţară, nu ar avea voie să o mute dincolo de graniţe.''

Grigorescu a pictat icoana la vârsta de 20 de ani. Pentru că i-a fost foarte dragă, a păstrat-o în casa familiei.

''Lucrarea este cunoscută şi a fost apreciată inclusiv de critică vremii având o mare fineţe cromatică, având o delicateţe specială a chipurilor şi întregindu-l pe Grigorescu în această zonă de pictură sacră de pictură de biserică. Cumva îndepărtată de canonul bizantin cu care suntem obişnuiţi în icoana românească , dar a împrumutant influenţe frumoase din arta occidentală.''

Pictarea icoanei a marcat momentul în care Nicolae Grigorescu a intrat în arta sacră. O copie a acestei icoane a fost şi examenul pe care l-a dat pentru a fi acceptat să picteze mănăstirea Agapia.

rabla 2025
Rabla Auto 2025. Când începe noua sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice

''Un aspect important legat de abordarea picturii bisericeşti a lui grgorescu este reprezentarea necanonică a chipurilor sfinţilor. el a pictat direct după model viu, astfel că sfinţii pictaţi de el prin reprezentarea unor oameni reali ne par mult mai vii. ''

Recordul vine la un an după un alt moment istoric pentru Nicolae Grigorescu. „Ţărăncuţa odihnindu-se” a stabilit anul trecut recordul naţional pentru pictura, fiind vândută cu 365 de mii de euro.

Iar 2025 este cel mai bun an pentru piaţa de artă religioasă de la noi. O singură casa de licitaţii a avut în această lună vânzări totale de peste 200 de mii de euro.

Sursa: Pro TV

Etichete: record, licitatie, icoana, Nicolae Grigorescu, tablou,

Dată publicare: 15-12-2025 20:11

Marți, 16 decembrie, dimineață, începe o nouă sesiune a programului „Rabla”. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior mai au o șansă anul acesta să își schimbe mașina.

