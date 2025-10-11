Record la Oradea: aproape 600 de elevi au realizat cea mai lungă bandă desenată din România, de 230 de metri

Cea mai lungă bandă desenată din România a fost realizată vineri, la Oradea. Aproape 600 de elevi din județul Bihor au desenat pe o hârtie cu o lungime de 230 de metri clădiri emblematice sau portretele unor personalităţi locale.

Cei mici au marcat astfel ziua orașului. Oradea e sărbătorită printr-un festival care ține trei zile.

Sute de copii, înarmați cu acuarele, creioane colorate și carioci au ocupat Piața Unirii din Oradea. Fiecare și-a folosit imaginația pentru a reproduce o clădire, o statuie ori un personaj din istoria orașului.

Elev: ”Avem acolo Biserica cu Lună și Sfânta Parascheva - deoarece se apropie și sărbătoarea acesteia."



Antonio Anton - profesor Școala Dimitrie Cantemir – Oradea: "Fiecare copil desenează un monument, o imagine din orașul Oradea. Patrimoniu în culori. Vedem ce va ieși."

Anca Gabor - coordonator Liceul Don Orione Oradea: ”Se numește „Patrimoniu în tușe. Culori pentru viitor." Este parte a unui proiect pentru promovarea folclorului și a patrimoniului bihorean, orădean, în rândul tinerilor, și prin benzi desenate. Realizăm cea mai lungă bandă desenată din România, cu ajutorul școlilor din Oradea și din județ."



Oradea e sărbătorită în fiecare an, în 12 octombrie. Este ziua în care, în 1944, orașul a fost eliberat de sub ocupația trupelor germane.



