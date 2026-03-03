Un individ de 37 de ani, cu permisul suspendat, a intrat cu viteză într-o intersecție și a lovit două autoturisme și o femeie care se afla pe trotuar. Apoi a fugit.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Impactul, de o violență extremă, a fost filmat de un șofer care aștepta la semafor. După ce autoturismele se pun în mișcare, din partea stângă vine, ca o săgeată, o mașină neagră.

Lovește un vehicul gri, care ricoșează în altul. O femeie de 59 de ani se îndrepta spre zebră, dar a fost spulberată și aruncată într-un stâlp.

Până când martorii au înțeles ce s-a întâmplat, șoferul aflat la volanul mașinii negre, înmatriculate în străinătate, a dispărut.

La volanul mașinii gri, lovită violent, și care circula regulamentar, se afla un tânăr de 30 de ani. El a suferit răni grave la cap.

Ambii răniți au fost transportați la Spitalul Județean din Brăila. Femeii de 59 de ani i-a fost amputat un picior. Imaginile arată violența cu care a fost lovită.

„Era pieton. Dacă a dărâmat și stâlpul ăla mașina aia... ” explică un martor

Acum, cele două persoane sunt intubate, la Terapie Intensivă, iar starea lor este stabilă. Șoferul fugar s-a prezentat luni seară, la câteva ore după accident, însoțit de un avocat, la poliție. Potrivit anchetatorilor, are permisul de conducere suspendat din 2019. Pe numele lui mai sunt deschise cinci dosare penale, după ce a fost prins la volan în Galați, în Ialomița și de trei ori în Brăila. El a fost testat pentru consum de alcool sau droguri, iar rezultatele au fost negative. Bărbatul se află acum în custodia polițiștilor.