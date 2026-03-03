Fostul președinte, în vârstă de 79 de ani, recunoaște că a fost, la un moment dat, apropiat de faimosul infractor sexual Jeffrey Epstein. Dar susține că a rupt legătura cu el la începutul anilor 2000.

În fața comisiei de anchetă a Camerei Reprezentanților, fostul președinte american a dat explicații, printre altele, în legătură cu o fotografie controversată din dosarele Epstein, în care pare că se află într-un jacuzzi împreună cu o tânără. Bill Clinton susține că fotografia a fost făcută în Brunei, la sfârșitul unei călătorii prin Asia, și că era împreună cu un grup extins de persoane.

Bill Clinton, fostul președinte al SUA, săspunde interpelărilor comisiei:

- Au mai fost și alte persoane în piscina sau în cada cu hidromasaj alături dumneavoastră?

- Nu cred că este cineva în cada cu hidromasaj. Era mare, dar cred că...

- Vă întreabă de zona piscinei...

- Se pare că este o fată acolo.

- Da, nu știu cine este.

- Vă întreabă dacă în zona piscinei mai erau și alte persoane.

- Da, dar nu știu cine este persoana respectivă. Dar în piscină erau și alte persoane. Eu am înotat, apoi am stat în cada cu hidromasaj timp de cinci minute, sau ceva de genul, și m-am ridicat și m-am dus la culcare.

- Trebuie să vă întreb, ați întreținut relații sexuale cu persoana respectivă?

- Nu.

Clinton a povestit și despre un schimb de replici pe care l-a avut cu Donald Trump despre Epstein, la un turneu de golf.

Bill Clinton, fostul președinte al SUA: „Donald Trump venea să joace golf cu noi. Și cumva știa că am zburat cu avionul lui Jeffrey Epstein. Și mi-a spus despre el: „Știi, ne-am distrat grozav împreună de-a lungul anilor, dar ne-am certat din cauza unei afaceri imobiliare.” Și a adăugat: „Îmi pare rău că s-a întâmplat.”

În fața aceleiași comisii a apărut și fosta primă doamnă Hillary Clinton, cu o zi înaintea soțului ei. Republicanii nu au ratat ocazia să o întrebe despre controversele din jurul lui Bill Clinton.

Hillary Clinton, fostul secretar de stat al SUA, audiată de comisie:

-Nu ai avut nicio reacție legată de faptul că tinerele îi făceau masaj soțului tău?

-Nu voi comenta și nu voi specula despre lucruri pentru care nu am context și la care nu am fost prezentă.

Audierea a fost la un pas să se încheie prematur, când republicana Lauren Boebert a fotografiat-o pe ascuns pe Hillary Clinton, iar imaginea a ajuns rapid pe rețelele sociale.

Hillary Clinton, fostul secretar de stat al SUA: „Dacă faceți așa ceva, eu am terminat. Puteți să mă acuzați de dispreț cât vreți. Asta este doar un comportament tipic”.

-Vom opri înregistrarea...

-Am postat o poză și...

-Of, Doamne sfinte.

-Aș vrea să înțeleg cum e permis așa ceva.

-A fost înainte de audiere...

-Nu contează. Toți trebuie să respectăm aceleași reguli.

-O... O voi șterge.