Reactorul 2 de la Cernavodă ar putea fi oprit în următoarele 48 de ore. Nivelul Dunării continuă să scadă

Oprirea este considerată scenariul cel mai probabil în cazul în care evoluția hidrologică se menține în parametrii actuali, după cum explică sursele Știrilor ProTV.

Nuclearelectrica a transmis Bursei de Valori de la București și Autorității de Supraveghere Finnciară că oprirea Grupului 2 de la Cernavodă ar putea să aibă loc în următoarele aproximativ 48 de ore, decizia urmând să fie luată pe baza prognozelor INHGA pentru perioada urmatoare, nivelului Dunării si parametrii de operare ai instalației nucelare.

Nu există, în acest moment, un acord oficial între Apele Române și Nuclearelectrica privind oprirea reactorului, mai precizează sursele Știrilor ProTV.

Informațiile despre oprirea controlată a reactorului 2 de la Cernavodă vin în contextul în care nivelul Dunării a mai scăzut cu aproximativ doi centimetri în ultimele ore, ceea ce accentuează presiunea asupra funcționării instalației.