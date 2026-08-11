Reactorul 2 de la Cernavodă ar putea fi oprit în următoarele 48 de ore. Nivelul Dunării continuă să scadă

Știri Actuale
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centrala cernavoda
ProTV

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat în dimineața zilei de 13 august, în contextul scăderii continue a nivelului Dunării. 

autor
Adrian Popovici,  Ștefana Todică

Oprirea este considerată scenariul cel mai probabil în cazul în care evoluția hidrologică se menține în parametrii actuali, după cum explică sursele Știrilor ProTV.

Nuclearelectrica a transmis Bursei de Valori de la București și Autorității de Supraveghere Finnciară că oprirea Grupului 2 de la Cernavodă ar putea să aibă loc în următoarele aproximativ 48 de ore, decizia urmând să fie luată pe baza prognozelor INHGA pentru perioada urmatoare, nivelului Dunării si parametrii de operare ai instalației nucelare.

Nu există, în acest moment, un acord oficial între Apele Române și Nuclearelectrica privind oprirea reactorului, mai precizează sursele Știrilor ProTV.

Informațiile despre oprirea controlată a reactorului 2 de la Cernavodă vin în contextul în care nivelul Dunării a mai scăzut cu aproximativ doi centimetri în ultimele ore, ceea ce accentuează presiunea asupra funcționării instalației.

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Seceta ar putea închide complet centrala nucleară de la Cernavodă

Informațiile despre o posibilă închidere a reactorului 2 de la Cernavodă vin în condițiile în care reactorul 1 a fost oprit controlat şi deconectat de la Sistemul Energetic Naţional pe 28 iulie, tot din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării.

„Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de 28 iulie 2026. Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA)”, se arată în comunicatul Nuclearelectrica.

Odată cu deconectarea Unității 1 de la Cernavodă de la rețeaua națională, ponderea energiei nucleare din Sistemul Energetic Național a coborât la aproximativ 10%. Într-o zi obișnuită, energia nucleară reprezinta aproximativ 18%-20% din producția de energie a României, după cum arată datele Romatom.

În prezent, Unitatea 2 este cea care încă asigură producția de la Cernavodă, cu o putere de aproximativ 700 MW. Dacă și acest reactor va fi oprit, România ar rămâne fără producție de energie nucleară, iar în sistem ar dispărea o capacitate de peste 1.400 MW asigurată în mod normal de cele două reactoare ale centralei.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: centrala nucleara, dunare,

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