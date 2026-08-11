Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, marţi, că poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Transporturi au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, cu privire la faptul că două persoane, aflate pe o şalupă, ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localităţii Izvoarele, scrie News.ro.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă şi nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul ambarcaţiunii, un bărbat, de 46 de ani, care a fost condus la audieri”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz şi continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat.

Patru barje au fost scufundate în Dunăre, săptămâna trecută, pentru creşterea nivelului apei în zona CNE Cernavodă pentru ca reactorul 2 al Centralei să nu fie oprit.