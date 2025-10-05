Reacții și negocieri după rezultatul alegerilor parlamentare din Cehia, Viitorul guvern depinde de Andrej Babis

Petr Pavel, președintele Cehiei, a început consultările duminică, întâlnindu-se mai întâi cu Andrej Babiš (ANO), liderul partidului „Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți”, formațiunea care a câștigat alegerile din Cehia.

Ulterior, Petr Pavel s-a întâlnit cu liderii coaliției SPOLU – Petr Fiala (ODS), Marek Výborný (KDU-ČSL) și Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) – și cu Vít Rakušan (STAN). Reprezentanții celorlalte partide urmează să fie primiți luni. Întâlnirile au inclus discuții despre rezultatele alegerilor și poziția Cehiei în Uniunea Europeană și NATO, notează TV Nova.

Andrej Babiš a declarat că nu ia în calcul o coaliție cu SPD și Motoristy, deși ar putea astfel să obțină majoritatea de 108 deputați. El a motivat această decizie prin campaniile de atac personal la adresa sa lansate de aceste partide. Liderul ANO a subliniat că va conduce personal negocierile pentru formarea guvernului și că scopul său este ca noua administrație să fie constituită și să își îndeplinească programul politic.

În absența unor altor negocieri de culise, ANO rămâne actorul central în formarea viitorului guvern al Cehiei.

Andrej Babiš, controlează 80 dintre aleșii din Parlamentul Cehiei

Rezultatele alegerilor parlamentare din Cehia din 2025 arată o victorie clară a mișcării populiste ANO, condusă de miliardarul Andrej Babiš. Formațiunea a obținut 34,51% din voturi, ceea ce îi asigură 80 de locuri în Camera

Andrej Babis este un aliat al premierului ungar, Viktor Orban, în grupul „Patrioți pentru Europa" din Parlamentul de la Bruxelles. Odată cu revenirea sa la putere, crește perspectiva unui guvern care ar stimula tabăra populistă și anti-imigrație din Europa.

Andrej Babis, liderul partidului „Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți”: „Sunt foarte fericit și aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au venit să voteze”.

Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți urmează să înlocuiască actualul guvern de centru-dreapta condus de Petr Fiala. Formațiunea nu a obținut majoritatea pentru a domina Parlamentul de la Praga, așa că va trebui să negocieze o coaliție. În vizor sunt un partid de extremă dreapta și un partid care se opune politicilor verzi ale Uniunii Europene.

