Economia a înregistrat o creștere modestă de doar 0,6% în întregul an, potrivit ING.

În special, al patrulea trimestru al anului trecut a consemnat o scădere trimestrială de 1,9%, cea mai severă din 2012, cu excepția perioadei pandemice. Revizuirile datelor pentru primul trimestru din 2025 au arătat, de asemenea, o contracție mai mare decât se estimase anterior. Consecința: România a intrat oficial în recesiune și în prima parte a anului 2024.

Experții ING consideră că principalul factor al acestei evoluții a fost consumul privat, în timp ce investițiile private au avut un aport mai redus. Investițiile publice, în schimb, au contribuit pozitiv și au atenuat efectele recesiunii.

Având în vedere aceste rezultate, banca a revizuit semnificativ estimarea de creștere pentru 2026, reducând-o de la 1,4% la 0,6%. Specialiștii atrag atenția că, pentru a înregistra o creștere pozitivă în anul următor, economia va trebui să depună eforturi considerabile, mai ales că efectul de reportare din 2025 este puternic negativ.

Pe termen mediu, perspectiva rămâne susținută de fluxurile record de fonduri europene și de investițiile publice, care ar trebui să stimuleze capacitatea productivă. Totuși, consumul privat va rămâne probabil modest în prima parte a anului 2026, din cauza salariilor reale negative. Efectele stimulentelor fiscale și vârful ciclului de investiții vor începe să se simtă mai pregnant spre finalul anului 2026 și, mai ales, în 2027.

Impactul asupra politicii monetare este de asemenea semnificativ. Încetinirea economică ar putea determina Banca Națională a României să amâne creșterea dobânzilor sau chiar să înceapă relaxarea acestora. ING anticipează o primă reducere a ratei dobânzii în mai 2026, cu o relaxare totală de aproximativ 100 de puncte de bază pe parcursul anului.

România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce economia a scăzut în ultimele două trimestre din 2025, arată datele publicate joi de INS.

„Nu cred că vom avea recesiune”, spunea guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, în noiembrie 2025, în contextul în care economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea.

„Eu vă spun acum, pe bază și de speranță și de experiență proprie: nu cred că vom avea două luni de creștere negativă, ceea ce ar defini recesiunea. Dar oricum, chiar și în această variantă, pentru întreg anul creșterea economică este pozitivă”, declara acesta pentru Știrile PRO TV.