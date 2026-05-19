Donev a precizat că taxele vor rămâne neschimbate și a confirmat că pensiile vor crește cu 7,8% începând cu 1 iulie, conform mecanismului numit „regula elvețiană”, deja inclus în Codul de Asigurări Sociale. El a subliniat, de asemenea, că toate plățile sociale sunt garantate, scrie presa bulgară.

Majorarea propusă a venitului maxim supus contribuțiilor sociale reprezintă o creștere de aproape 9% față de nivelul actual de 2.111,64 euro. Măsura necesită încă aprobarea Parlamentului, deși coaliția de guvernare deține suficiente voturi pentru a o adopta. Încercările anterioare de majorare a acestui plafon au generat însă opoziție din partea mediului de afaceri și a organizațiilor profesionale.

În același timp, Guvernul intenționează să elimine majorările salariale automate pentru funcțiile înalte din stat, inclusiv pentru miniștri, secretari de stat, membri ai autorităților de reglementare, sistemul judiciar, structurile de ordine publică și universități.

Reducere cu 10% cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale începând cu 1 septembrie

Potrivit lui Donev, administrația va încerca, de asemenea, să reducă cu 10% cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale începând cu 1 septembrie. El a precizat că aceste reduceri nu vor afecta direct salariile individuale, ci vor fi realizate prin diminuarea personalului administrativ și eliminarea posturilor vacante.

Ministrul Finanțelor a prezentat și date actualizate privind situația finanțelor publice. Deficitul bugetar al Bulgariei se ridica la aproximativ 1,75 miliarde de euro la finalul lunii aprilie, iar alte cheltuieli în valoare de 2,55 miliarde de euro au rămas neplătite. Dintre acestea, aproximativ 1,1 miliarde de euro sunt legate doar de proiecte municipale.

Donev a acuzat, de asemenea, fostul executiv că a recurs la ceea ce a numit „acrobații financiare” pentru a îmbunătăți indicatorii fiscali pentru 2025. El a indicat retragerea anticipată a unor împrumuturi corporative din bănci în valoare de 363 milioane de euro, precum și distribuirea unor dividende interimare de la companiile de stat, bazate pe profituri estimate.

Potrivit acestuia, aceste măsuri au mutat aproximativ 566,7 milioane de euro din veniturile estimate pentru bugetul anului 2026 în anul fiscal precedent.

Creșterea pragurilor minime de asigurare are ca scop alinierea parțială a acestora la salariul minim. Totuși, chiar și după majorare, noul prag va rămâne sub salariul minim lunar al Bulgariei, care a crescut cu peste 12% la începutul acestui an.

Economiștii au remarcat că această abordare diferă de practica anterioară, când pragurile minime pentru contribuții erau stabilite cel puțin la nivelul salariului minim. Aceste praguri au rolul de a limita munca la negru și subdeclararea veniturilor prin impunerea unor niveluri minime obligatorii de contribuție pentru diferite profesii și sectoare.