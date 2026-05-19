Federația engleză de fotbal (EFL) i-a acuzat pe ”Sfinți” că au spionat sesiunile de antrenament ale adversarelor pentru promovare Oxford United, Ipswich Town și Middlesbrough în timp ce se pregăteau pentru prima manșă a semifinalei play-off-ului din 7 mai, scrie BBC.

Southampton a primit, de asemenea, o penalizare de 4 puncte în Championship pentru sezonul viitor.

Middlesbrough, învinsă de Southampton în semifinală, a fost repusă în play-off și va juca acum împotriva lui Hull City pentru un loc în Premier League.

Southampton a recunoscut „mai multe încălcări ale regulamentelor EFL legate de filmarea neautorizată a antrenamentelor altor cluburi”, a anunțat federația. Clubul a primit, de asemenea, o mustrare cu privire la toate acuzațiile.

Southampton și-a spionat trei adversare din lupta pentru promovare

EFL a declarat într-un comunicat: „Southampton a fost acuzată inițial vineri, 8 mai, iar alte acuzații au fost emise duminică, 17 mai, în legătură cu încălcări suplimentare din timpul sezonului 2025-2026.

Southampton a recunoscut încălcări ale regulamentelor care impun cluburilor să acționeze cu cea mai mare bună-credință și interzic observarea sesiunii de antrenament a unui alt club cu 72 de ore înainte de un meci programat. Încălcările recunoscute se referă la meciurile împotriva lui Oxford United în decembrie 2025, Ipswich Town în aprilie 2026 și Middlesbrough în mai 2026”.